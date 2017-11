Nordkorea hat am Mittwoch erneut eine ballistische Rakete getestet. Nach Angaben des kommunistischen Regimes kann die jüngste Rakete das gesamte US-Territorium erreichen. Alle Teile der USA seien nun in Reichweite, hieß es in einer am Mittwoch in staatlichen Medien verbreiteten Erklärung. Der Test der Interkontinentalrakete vom neuen Typ Hwasong-15 sei ein Erfolg gewesen. Das Geschoss sei etwa 53 Minuten lang in einer Höhe von 4475 Kilometern geflogen und habe dabei etwa 950 Kilometer zurückgelegt, bis es vor der Küste Japans ins Meer gestürzt sei. Der jüngste Raketentest Nordkoreas ändert nach den Worten von US-Präsident Donald Trump nichts an der Haltung seines Landes in dem seit Monaten schwelenden Streit. "Das ist eine Situation, mit der wir umgehen können", sagte Trump am Dienstag vor Reportern. Zuletzt hatte Nordkorea Mitte September eine Rakete abgefeuert, die über Japan hinweg geflogen war. Nach mehreren Raketen- und Atomtests in den vergangenen Monaten, mit denen die Führung in Pjöngjang gegen Auflagen der Vereinten Nationen verstieß, haben sich die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA erheblich verschärft.