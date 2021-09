Sehen Sie im Video: Nordkorea testet neue Hyperschallrakete









Nordkorea hat einem Medienbericht zufolge am Dienstag eine neue Hyperschallrakete zu Testzwecken abgefeuert. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs wurde der Flugkörper am Dienstag frühmorgens (Ortszeit) in der zentral gelegenen nordkoreanischen Provinz Jagang abgefeuert und ging an der Ostküste ins Meer nieder. Die Führung in Pjöngjang dringt auf Erleichterungen bei den US-Sanktionen gegen das kommunistische Land. Der Westen will, dass Nordkorea seine Arsenale an Atomwaffen und ballistischen Raketen abbaut.

