Die Führung Nordkoreas hat die jüngsten UN-Sanktionen gegen das Land als Kriegserklärung bezeichnet. Die Maßnahmen liefen auf eine komplette Wirtschaftsblockade hinaus, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums in Pjöngjang. Diese hatte die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag verbreitet. Darin wird ferner angekündigt, die gegen Bedrohungen der USA gerichtete Politik der nuklearen Abschreckung zu intensivieren. Länder, die diese Sanktionen unterstützen, seien für die Konsequenzen selbst verantwortlich. Der UN-Sicherheitsrat hatte am Freitag neue Strafmaßnahmen gegen Nordkorea verhängt. Basis war ein Resolutionsentwurf der USA. Er sieht unter anderem vor, die Einfuhren von Benzin und anderen Treibstoffen um fast 90 Prozent zu kürzen