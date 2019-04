Nach dem Brand in der Pariser Notre-Dame hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen ambitionierten Zeitrahmen zum Wiederaufbau der verwüsteten Kathedrale gesteckt. "Wir werden Notre-Dame noch schöner wiederaufbauen, und ich will, dass das in fünf Jahren abgeschlossen wird. Wir können das schaffen", sagte Macron am Dienstagabend in einer Fernsehansprache. "Es liegt an uns, diese Katastrophe in eine Gelegenheit zu wandeln, um zusammenzukommen." Am Pariser Platz St. Michel versammelten sich am Dienstagabend Hunderte Menschen zu einer Andacht. Als ein Feuerwehrwagen zufällig vorbeifährt, bricht die Menge in spontanen Beifall aus. Die Katholikin Sophie zeigte sich hoffnungsvoll, dass der Wiederaufbau gelingt. "Ich werde Ostern in diesem Hoffnung verbringen. Mein Herz schmerzt, aber ich bin froh, denn das hier ist ein starkes Symbol und eine seltene Gelegenheit, Zusammenhalt zu erfahren." In ihrem Schock über den Brand bekommen die Franzosen auch Zuspruch von prominenter Seite. Michelle Obama sagte bei einem Besuch in Paris, in Zeiten wie diesen müssten die Menschen stark sein und zusammenhalten. "Die Notre-Dame, wird wieder aufgebaut", sagte die Gattin des Ex-US-Präsidenten. Die Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg forderte Abgeordnete des Europäischen Parlaments in Straßburg am Dienstag auf, aus dem Brand auch Lehren für die Rettung des Planeten zu ziehen. "Die Welt hat mit großer Sorge und Verzweiflung verfolgt, wie die Notre-Dame in Paris gebrannt hat. Manche Gebäude sind mehr als einfach nur Gebäude, aber die Notre-Dame wird wieder aufgebaut. Ich hoffe, dass ihre Fundamente stark sind. Und ich hoffe, dass unsere Fundamente noch stärker sind, aber ich fürchte, sie sind es nicht." Für den Wiederaufbau des gotischen Baudenkmals lagen bis zum Abend Spendenzusagen von mehr als 750 Millionen Euro vor. Allerdings dürften manche Teile des Bauwerks nicht zu retten und ersetzbar seien.