Die New Yorker Steuerbehörden haben Untersuchungen gegen US-Präsident Donald Trump eingeleitet, nachdem die «New York Times» über Steuertricks und Steuerhinterziehungen berichtete.

Demnach sollen Trump und seine Familie ihr Immobilienimperium zum Teil durch Steuerbetrug in Höhe von Hunderten Millionen Dollar aufgebaut haben. Der Bericht erschüttert auch den von Trump gepflegten Mythos eines Selfmade-Milliardärs, der alles aus eigener Kraft geschafft hat.

Trump äußerte sich verärgert auf Twitter: Die « New York Times» versuche einen «alten, langweiligen und oft erzählten Treffer zu landen. Zusammengefasst bedeutet das, dass 97 Prozent ihrer Geschichten über mich schlecht sind.» Trumps Sprecherin Sarah Sanders hielt eine Entschuldigung bei Trump für angemessen.

«Die Steuerabteilung überprüft die Behauptungen im Artikel der «New York Times» und verfolgt entschlossen alle geeigneten Wege der Untersuchung», sagte James Gazzale, Sprecher des Steuer- und Finanzministeriums, laut dem Finanzdienst Bloomberg.

Laut «New York Times» haben Donald Trump und seine Geschwister etwa eine Scheinfirma gegründet, um Schenkungen ihrer Eltern zu verschleiern. Insgesamt hätten die Eltern ein Vermögen von weit über einer Milliarde Dollar auf ihre Kinder übertragen, das beim damals gültigen Steuersatz von 55 Prozent auf Geschenke und Erbschaften mindestens 550 Millionen Dollar an Steuern gekostet hätte.

Durch Steuertricks und Steuerhinterziehungen hätten die Trumps jedoch nur 52,2 Millionen Dollar gezahlt, also etwa fünf Prozent, so der Bericht. Trump habe etwa geholfen, Immobilien seiner Eltern geringer zu bewerten. Die Familie habe riesige Summen am Fiskus vorbeigeschleust - durch Steuertricks, aber womöglich auch illegale Steuerhinterziehung.

Der selbsterklärte Selfmade-Milliardär Trump hat nach Angaben des Blattes deutlich mehr Geld als Starthilfe von seinem Vater erhalten, als behauptet. Trump hatte wiederholt gesagt, er habe eine Million Dollar von seinem Vater bekommen und diese inklusive Zinsen zurückgezahlt. «Was ich aufgebaut habe, habe ich selbst aufgebaut», sagte er. Laut Recherchen der «New York Times» haben Trump und seine Geschwister in den 1990er Jahren aber ein Vermögen im heutigen Wert von 413 Millionen Dollar empfangen.

Sein Vater habe Donald Trump zudem wiederholt in finanziellen Krisenzeiten unter die Arme gegriffen, heißt es. In jeder Epoche seines Lebens seien Donald Trumps Finanzen eng mit denen seines Vaters verflochten gewesen. Er habe bereits im Alter von drei Jahren über ein jährliches Einkommen verfügt und sei mit acht Jahren Millionär gewesen.

Mit Blick auf den von Trump gepflegten Selfmademan-Mythos spricht die «New York Times» in einem Kommentar von Täuschung: Die Geschichte von harter Arbeit und Ehrgeiz sei «eine Version der Realität, die so aufwendig verschönert wurde, dass sie eher als Fan-Fiktion, denn als Biografie» gelte. Trump weigert sich bisher, seine Steuererklärung offen zu legen - anders als es US-Präsidenten seit Jahrzehnten traditionell machen.

Die Recherchen der Zeitung basieren nach eigenen Angaben auf Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern des inzwischen toten Vaters, Fred Trump. Dieser war erfolgreicher Immobilienunternehmer. Andere Quellen sind zahlreiche Steuererklärungen und Finanzpapiere aus dem Umfeld der Familie. Der Präsident habe Anfragen der Zeitung, sich zu dem Artikel zu äußern, über mehrere Wochen abgelehnt, heißt es.

Donald Trumps Anwalt Charles Harder wies die Anschuldigung zurück. «Die Vorwürfe wegen Betrugs und Steuerhinterziehung der New York Times sind zu 100 Prozent falsch und in höchstem Maße verleumderisch», schrieb Harder auf eine Anfrage der Zeitung. «Präsident Trump hatte praktisch keine Verbindung zu diesen Angelegenheiten.» Trump habe diese Aufgabe an Verwandte und Steuerfachleute delegiert.

Auch das Weiße Haus reagierte verärgert und stellte die Glaubwürdigkeit des Blattes infrage. Trump-Sprecherin Sarah Sanders erklärte, die US-Steuerbehörde habe die Transaktionen bereits vor Jahrzehnten abgesegnet. «Die Glaubwürdigkeit der «New York Times» und anderer Medien in der US-Bevölkerung befindet sich auf einem historischen Tief, weil sie beständig damit beschäftigt sind, den Präsidenten und seine Familie anzugreifen, statt über das Weltgeschehen zu berichten.» Eine Entschuldigung sei wohl angemessen.