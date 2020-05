Sehen Sie im Video: Obama nennt Trumps Umgang mit Corona "chaotisch und katastrophal".









Der Umgang von US-Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus, sei „chaotisch" - so die Worte des ehemaligen Präsidenten Barack Obama, in einem Telefonat, dessen Inhalt an die Öffentlichkeit geleaked wurde. Bisher hatte Obama sich mit Kommentaren zu dem Krisenmanagement zurückgehalten, laut einer Quelle soll er in der Konferenzschalte jedoch gesagt haben, mit der Präsidentschaftswahl im November gelte es, einen Trend zu bekämpfen, der sich immer mehr in den USA durchgesetzt habe - der Trend andere als Feind zu sehen, sich in ethnischen Gruppen abzuspalten und nur danach zu fragen, was für einen selbst herausspringe. Diese Denkweise habe den Umgang mit der Pandemie zu einer chaotischen Katastrophe gemacht, so Obama. Deshalb wolle er so stark wie möglich für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden werben. Obama äußerte sich zunächst nicht zu dem Telefonat. Das Weiße Haus hat Trumps Umgang mit der Pandemie wiederholt verteidigt. Der positive Befund von Corona Tests bei zwei Mitarbeitern schürte zuletzt jedoch die Sorge, das Virus könnte sich in den innersten Kreisen des Weißen Hauses ausbreiten.