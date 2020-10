Sehen Sie im Video: Obama warnt Wähler vor Faulheit – und rechnet mit Trumps "COVID-COVID"-Gejammer ab.









Eine Woche vor der US-Wahl am 3. November ging Ex-Präsident Barack Obama in den Angriffsmodus. In Orlando, im umkämpften US-Bundesstaat Florida, machte Obama Wahlkampf für seinen ehemaligen Vizepräsidenten, den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Dabei warf Obama Amtsinhaber Donald Trump erneut Versagen in der Corona-Krise vor. "Er hat es vermasselt", sagte Obama. "Bei allem, was in dieser Woche passiert ist. Wissen Sie, was er angesprochen hat? Er hat sich wieder über die Größe der Menschenmenge bei seiner Amtseinführung aufgeregt und gesagt, sie sei größer gewesen. Wer denkt wohl gerade jetzt darüber nach? Niemand außer ihm. Aber der Rest von uns musste mit den Konsequenzen leben. Mehr als 225.00 Menschen in diesem Land sind tot. Mehr als 100.000 kleine Unternehmen haben geschlossen. Eine halbe Million Arbeitsplätze sind allein in Florida weg. Denken Sie darüber nach. Und was ist seine Schlussfolgerung. Dass die Menschen zu sehr auf COVID fokussiert sind. Das hat er auf einer seiner Kundgebungen gesagt. COVID, COVID, COVID jammert er. Er ist eifersüchtig über die Berichterstattung zu COVID." Obama rief die Anhänger der Demokratischen Partei eindringlich dazu auf, ihre Stimme abzugeben. "Wenn wir so wählen, wie nie zuvor, dann werden wir Joe Biden zum Präsidenten der Vereinigten Staaten wählen. Wir werden Kamala Harris zur Vizepräsidenten der Vereinigten Staaen wählen. Wir werden erneut unterstreichen, wofür dieses Land steht und was unsere Werte sind, was wir für Menschen sind. Lasst uns an die Arbeit gehen, Florida!" Die Wähler dürften nicht den Fehler der letzten Wahl wiederholen und "faul" sein, sagte Obama.

