In Odessa, in der Ukraine, wird wieder gefeiert. Doch der Krieg bleibt präsent.

von Andrzej Rybak Odessa, das war das Sommerziel der Ukrainer. Voller Clubs und Restaurants, hier wurde die Nacht zum Tag gemacht. Jetzt allerdings ist die Front ziemlich nah – und die Stadt am Schwarzen Meer versucht einen schwierigen Spagat.

Wenn die Sonne über dem beliebten Strandviertel Arcadia von Odessa untergeht, wird aus der Promenade ein Laufsteg. Frauen defilieren vorbei an teuren Restaurants, an Hotdog-Kiosken, zeigen sich und ihre Kleider, der Stadt, ja, so scheint es manchmal: der Welt.

Vor dem berühmten Ibiza-Club in der Nähe wartet die Geld-Elite der Stadt, die in Odessa seit eh und je den Ruf hat, von nicht ganz sauberen Geschäften zu leben. Während die Männer eher salopp daher kommen, gilt auch hier für die Frauen: Kunstwimpern und Haare sitzen perfekt, die häufig aufgespritzten Lippen glänzen. Dress-Code: hohe Stöckelschuhe, kurzes, enges Kleid. Sommer in Odessa.