Die Humorina-Clowns in Odessa

Krieg in der Ukraine

von Andrzej Rybak Die südukrainische Hafenstadt Odessa ist bekannt für Nachtklubs, Festivals und einen düsteren Humor. Auf den setzen die Bewohner, wenn es darum geht, den Krieg zu überstehen. Ein Besuch.

An einer Wand aus Pressholzplatten in der Derybasivska-Straße von Odessa, die seit dem Krieg die Fenster eines Restaurants schützen, kleben Drucke mit Werken ukrainischer Künstler. Es sind meist düstere Bilder von blutigen Leichen auf Feldtragen oder von verzweifelten Menschen, die beim Kerzenlicht am Tisch sitzen. Darunter hängen patriotische Zeichnungen, die den ukrainischen Sieg über Russland beschwören, wie die von einem Herkules, der den russischen Bären tötet. Gleich daneben hat jemand ein Fahndungsporträt mit der Unterschrift "Den Haag wartet" gesprüht: Es zeigt Wladimir Putin als Kriegsverbrecher hinter Gittern. Es ist der typische düstere Humor von Odessa.