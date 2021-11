Österreich in der Ruhe nach dem Sturm: Was macht eigentlich Sebastian Kurz?

Nach dem politischen Beben, das Österreich Anfang Oktober erschütterte, ist es ruhig geworden um Altkanzler Sebastian Kurz. Dabei laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Eine Rekonstruktion der jüngsten Ereignisse.

Blickt man dieser Tage nach Österreich, dominiert – wie fast überall – das Coronavirus. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass das Land vor einer ganz anderen Krise stand. Am 9. Oktober verkündete der damalige Kanzler Sebastian Kurz seinen Schritt zur Seite. Der jetzige Altkanzler und amtierende Klubobmann der Österreichischen Volkspartei war durch Chatverläufe unter Druck geraten, die tief blicken ließen hinter die geschniegelten Kulissen der Wiener Politik. Ihm und zehn weiteren Beschuldigten wird Bestechung, Bestechlichkeit und Korruption vorgeworfen. 2016/17 soll Kurz, damals noch österreichischer Außenminister, geschönte Umfragen erkauft und damit die Berichterstattung manipuliert haben. Die Geschichte löste als "Inseraten-Affäre" ein großes Medienecho aus. Zudem soll Kurz während des Wahlkampfes seinen Konkurrenten und Parteikollegen Reinhold Mitterlehner aus dem Weg geräumt haben.

Österreich gerade von Coronavirus gebeutelt, mit eine kurzfristigen Lockdown will die Regierung die Pandemie wieder in den Griff bekommen. Politisch gesehen, steht für derzeit etwas anderes auf dem SPiel, Kanzler Sebastian Kurz war u Zuge der inseraten- und Umfrageaffäre am neunten Oktober zurückgetreten, Gegen ihn und seine Partei stehen mehrere Vorwürfe im Raum, so soll er die Nähe zu Großspendern gepflegt und seine Partei die Wahlkampfkostenobergrenze von sieben Millionen Euro pro Wahlkmapf und Partei doppelt überschritten haben. Daraufhin gab es die ein oder andere Anzeige und für das Wahlkampfbudget blätterte die ÖVP noch ein Bußgeld hin. Im Vergleich dazu wiegt die Inseraten-Affäre um Sebastian Kurz schwer.

Soll geschönte Umfragen erkauft und damit dei Berichterstatung beeinflussthaben. Zudem hat er innerhalb der Partei Konkurenten ausgeschaltet und sich so an die politische Spitze im Lan gerarbeitet.

Ein Gutachten soll dem Ex-Kanzler das Comeback ebnen und ihn entlasten, 17-seitige Analyse des Strafrechtsprofessors Peter Lewisch, sieht darin "keine konkrete Verdachtslage" für Sebastian Kurz, Lewisch wendet sich in dem Papier gegen die Ermittlungsarbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), indem er den Ermittlern beispielsweise "freihändigse Spekulationen" und eine "unerträgliche Sachverhaltsverdrehung" unterstellt, Das Fazit des Verteidigers: Es bestehe "keine konkrete Verdachtslage" gegen den ehemaligen Kanzler und jetzigen Klubobmann Sebastian Kurz

Sebastian tritt am 9. Oktober 2021 von selbst zurück, hatte sich zuvor geweigert, bestreitet Korruptions-, Bestechungs- und Bestechlichkeitsvorwürfe zurück

Arbeitet Sebastian Kurz schon an seinem Comeback?

für alle beschuldigten Personen gilt die Unschuldsvermutung, Sebastian Kurz wegen Inseraten-Affäre (2016/17), Nähe zu Großspendern und Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze

Scholtwilhelm vom Standard zusammen mit Spiegel-Kollegen berichten über Fall und Aufstieg von Sebastian Kurz, Innenpolitikredakteur Fabian Schmidt vom "Standard": Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze und Nähe zu Großspenden geringstes Problem, gab zwar Anzeigen, aber keine intensiven Ermittlungen und Wahlkampfkosten Geldstrafe für ÖVP, Inseraten-Affäre laufen Ermittlungen, haben zum Rücktritt von Kurz geführt, unklar, wie werden sich die zehn beschuldigen äußern, finden die Ermittler Hinweise auf den Smartphones

Sebastian Kurz' Team soll geschönte Umfragen erkauft und damit die Medienberichterstattung beeinflusst haben

Rücktritt erfolgte nicht freiwillig, sondern auf Drängen des grünen Koalitionspartners, wollte zunächst Kanzler bleiben, hat Rücktrtt mit Forderung des Koalitionspartners gerechtfertigt, weist Vorwürfe bis heute zurück, hat sich nicht entschuldigt, keine Verantwortung übernommen, kein Eingständnis, Verweis auf Forderung des Koalitionspartner, sprach selbst nicht von einem Rücktritt, sondern von einem Schritt zur Seite, für ihn offensichtlich nur eine vollkommener Rückzug aus der Politik, wurde stattdessen Klub- und Bundesparteiobmann der ÖVP, kein Rücktritt von der Politik, sondern ein Positionswechsel, gemeinsam mit Alexander Schallenberg, seit Jahren ein enges Verhältnis

Aktuelle Umfragen zu Kurz und ÖVP: Schon ablesbar, dass die Affäre der ÖVP massiv geschadtet hat, Politikredakteur Fabian Schmidt geht davon aus, dass es zu einem Dreikampf zwischen Sozialdemokraten ÖVP und FPÖ, sind jetzt natürlich Momentaufnahmen, wenn die Zahlen in einem halben Jahr ähnlich sind, muss man sich in der Volkspartei überlegen, wie man sich moderniesiert und wen man die Spitze stellt

Seit Sebastians Kurz' Rücktritt Fortschritte bei den Ermittlungen, Meinungsforscherin Sabine Beinschab soll Beweismittel vernichtet haben, wegen Verdunkelungsgefahr vorübergehend festgenommen, osll gesucht haben, wie man eine Cloud löscht, vor der U-Haft freigekommen, soll einen kronzegendeal wollen und vor der U-Haft viele Stunden lang ausgesagt haben, was sie ausgesagthat, weiß man nicht, Kronzeugenstatus: nicht mehr möglich, wenn zWangsmaßnahemn gesetzt wurden wie Hausdurchsuchung und festnahme, Kronzeugendeal: Sagt alles, was sie weiß und den Ermittlern neue Informationen liefert

Inseraten-Afäre nicht einziger strafrechtlicher Vorwurf, Politikredakteur glaubt, dass "Ich denke , dass da noch einige Dinge gefunden werden, die Ermittlungen auslösen werden, was jetzt nicht heißen muss, dass es sprichtwörtlich Leichen im Keller gibt. Aber wen sich die Staatsanwaltschaft so sehr interessiert für die Vorgänge in der türkis-blauen Regierung, dann wird sie nicht so schnell aufhören und auch noch einige Dinge unter die Lupe nehmen wird. Also ich glaube, dass das noch einige Zeit ein Problem bleiben wrd für Sebastian Kurz und die anderen Beteiligten. Angklagetechnisch glaube ich, dass vor allem der Verdacht der Falschaussage zu einem Ergebnis führen wird. Da wird ermittelt, ob Sebastian Kurz dem untersuchungsausschuss nicht die Wahrheit gesagt hat bezüglich Postenschacher und ich glaube da sind die Ermittlungen sehr weit fortgeschritten und s deutet sehr viel darauf hin, dass es zu einer Anklage kommt also zu einem Strafantrag." geht um die Personalpolitik der türkis-blauen regierung, Fage: welche einzelnen Posten wie besetzt werden, von Koalitionspartnern festgelegt

Um wen muss sich Kurz Sorgen machen, da muss sich jeder um jeden Sorgen machen, war Teamarbeit, Sabine B. war eine Meinungsforscherin, die nur mit den Umfragen zu tun hatte, andere Personen aus dem inneren Kreis Belastendes zu berichten, das wäre sehr viel gefährlicher für Kurz

Thomas Schmidt dessen Handyprotokolle, die die Abstimmung zwischen den Kurz-Vertrauten offengelegt haben und jetzt im Zentrum der ERmittlungen stehen, dazu gehören Absprachen in der Inseraten-Afäre, Sabotage der regeirung 2016/17, Gerüchte wo sich Thomas Schmidt aufhält in Wien oder bei Freunden im Ausland, damit beschäftigt, Vorwürfe zu zerstreuen, steht zentral im Mittelpunkt aller Ermittlungen, Politkjournalist hält das für unfair, weil es andere gibt, die noch entscheidender an der Causa Kurz mitgewirkt haben und die Pläne geshcmidet haben, verzerrt seine Rolle, es gibt Spekulationen, ob er auspacken würde, weil so viel Belastendes gegen ihn im Raum steht, aber das ist bisher noch nicht der Fall

Sebastian Kurz relativ still, über soziale medien bekam man mit, dass Kurz zweimal verreist sein soll nach Irland und in die USA, aber Grund überhaupt nicht bekannt, Gerüchte, dass er die Arbeitsmarktage sondiert, wäre allerdings logisch findet der Politkjournalist, gibt gleichzeitig Bemühungen, die Ermittlungen zu schwächen, letzte Woche Montag ein Hintergrundgespräch von der ÖVP organisiert mit Rechtsanwälten, die die Arbeit der WKASTA kritisiert haben, beteiligte Medien sind nicht damit beschäftigt, die Justiz anzugreifen "Damit Fehlt Sebastian Kurz ein wichtiges Sprachrohr und es wird schwierig diese Institution weiter zu bekämpfen, vor allem wenn man das nicht mehr aus den Kanzleramt heraus machen kann, sondern lediglich als Klubobmann."

Es gibt möglicherweise Pläne, um Kurz zurückzuholen, aber die Sehnsucht nach ihm wird wohl immer geringer auch innerhalb der ÖVP, sieht nicht so aus, als ob Kurz in den nächsten Monaten zurückkehren

Quellen: Podcast Inside Austria, "Der Standard", "Die Presse", "Der falter"