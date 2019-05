Österreichs rechtspopulistische Freiheitliche Partei hat eine Entlassung ihres Innenministers Herbert Kickl kategorisch abgelehnt. Das erklärte der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer am Montagvormittag. "Als Regierungsmitglieder haben wir gesagt: Stellen wir unsere Ämter zur Verfügung, wenn die Abberufung unseres Innenministers Herbert Kickl erfolgt. Warum tun wir das. Herbert Kickl hat sich nichts zuschulden kommen lassen. Es gibt keine Ermittlungen gegen ihn." Kickl war zum Zeitpunkt des Bundeswahlkampfes im Jahr 2017 Generalsekretär vom ehemaligen Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache, der nach Medienberichten im Gegenzug für Wahlkampfspenden Regierungsaufträge versprochen haben soll. Ein Video aus dem Jahr 2017 zeigt Strache zusammen mit einer vermeintlichen russischen Millionärin. Auch ihr soll der 49-Jährige Gegenleistungen angeboten haben. Innenminister Kickl: "Niemand von uns hat geglaubt, dass man angesichts der Bilder und Worte zur Tagesordnung übergehen kann. Wir waren uns unserer Verantwortung voll und ganz bewusst. Und genau deshalb haben wir mit dem Bundeskanzler auch einen gemeinsamen Weg gesucht." Nach dem Bruch der rechts-konservativen Regierung am Samstag ist offen, von welcher Regierung das Land bis zur Neuwahl im September regiert wird. Am Montag ließ Bundeskanzler Sebastian Kurz zunächst offen, ob er mit den derzeitigen FPÖ-Ministern weiterregieren möchte: "Ich werde alles tun gemeinsam mit dem Bundespräsidenten, um sicherzustellen, dass es in den nächsten Monaten Stabilität gibt. Und ich ersuche auch die Oppositionsparteien, hier ihren Beitrag zu leisten. Wir brauchen stabile Verhältnisse in der Republik Österreich und insbesondere auch in den nächsten Monaten, um auf europäischer Ebene mitgestalten zu können." Die Europawahl findet vom 23. bis 26. Mai statt. Die ÖVP ist Mitglied der Europäischen Volkspartei, der auch die CDU und die CSU angehören. Die rechtpopulistische FPÖ ist wie die italienische Lega Nord und die deutsche Blaue-Partei von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry Teil des europaskeptischen Bündnisses MENL.