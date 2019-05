Nach dem Bruch der rechts-konservativen Regierung werden in Österreich die Weichen für Neuwahlen gestellt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Sonntag nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP: "Kurzer Rückblick: Ich habe gestern gesagt, dass das, was hier passiert ist, nicht Österreich ist und dass ich mein Vertrauen in Teile der Bundesregierung verloren habe. Daher besteht Übereinstimmung mit dem Herrn Bundeskanzler, dass jetzt der richtige Schritt für Österreich ist, vorgezogene Neuwahlen abzuhalten, Neuwahlen zum Nationalrat." Kanzler Kurz hatte am Samstagabend nach dem Rücktritt von Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache die Reißleine gezogen: Er hatte die Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ aufgekündigt und Neuwahlen gefordert. Sebastian Kurz nach dem Treffen mit Bundespräsident Van der Bellen am Sonntag: "Wir waren uns beide einig, nach den Vorkommnissen zur Tagesordnung überzugehen. Ich sage dazu, die Neuwahlen waren kein Wunsch, sie waren eine Notwendigkeit. Wichtig ist jetzt, und das ist das oberste Gebot: volle Aufklärung sicher zu stellen. Es müssen alle Verdachtsmomente, die sich aufgrund des Videos ergeben, geprüft werden. Das betrifft natürlich die Themen des potenziellen Machtmissbrauchs bis hin zu Fragen von möglicher strafrechtlicher Relevanz." Die FPÖ schade dem politischen Ansehen des Landes, sagte Kurz mit Blick auf ein Video, in dem Strache vor der Parlamentswahl 2017 einer vermeintlichen russischen Millionärin Regierungsaufträge als Gegenleistung für Wahlkampfhilfen in Aussicht stellt. Strache selbst hatte als Konsequenz aus der Veröffentlichung des Videos seinen Rücktritt angeboten, den Kurz annahm. ÖVP und FPÖ regierten seit Dezember 2017 gemeinsam. Der Skandal um den langjährigen FPÖ-Chef ist eine Woche vor der Europawahl ein schwerer Schlag für eine der erfolgreichsten rechtspopulistischen Parteien in Europa.