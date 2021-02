Der Appell an die deutsche Bevölkerung war eigentlich klar formuliert: Zwischen den Jahren so wenige Kontakte wie möglich haben und am besten zu Hause bleiben. Eine weiße Weihnacht, das wünschten sich viele – doch auf dem Weg dorthin eingeschneit im Stau stecken bleiben, wohl nur die wenigsten. Weil am Wochenende nach Heiligabend so viele Menschen auf den Erbeskopf wollten, um auf dem höchsten Berg im Hunsrück , das Winterpanorama zu genießen, Wandern, Rodeln oder Skifahren zu gehen, ereignete sich auf den Zufahrten des 800-Meter-Berges ein wahres Verkehrschaos. Diese Menschen warteten darauf, endlich weiterfahren zu dürfen. Denn Autofahrerinnen und Autofahrer hatten die Straßen und Zufahrten einfach zugeparkt oder blieben im Schnee stecken. Um weitere Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, musste die Polizei sogar einige Zufahrten sperren. Was treibt so viele Leute inmitten der Coronavirus-Pandemie auf einmal hierhin? "Ja es hat einfach mal gutgetan, sich die Beine zu vertreten und einfach auch mal rauszukommen, was in letzter Zeit zu kurz gekommen ist, fand ich." "Wir sind außerhalb der normalen Wanderstrecke gelaufen, weil dort sehr wenig Leute unterwegs waren und man da nicht auf andere Menschen trifft." "Keine hat eine Maske an, aber Abstand, ja, doch. Dafür ist genug Platz." In Österreich hatten die Skipisten – wenn auch nur für eine kurze Zeit – ab Heiligabend für drei Tage geöffnet. Bis Samstag durften Tagesausflüge gemacht werden. Das ganze Skierlebnis mit vollen Wirtshäusern, Aprés-Ski und heißem Glühwein samt Übernachtungen blieb dieses Mal aber aus. "Es sind andere Zeiten. Auf der anderen Seite können wir froh sein, dass wir da sein dürfen. Aber dass es Spaß macht, nein." Seit Samstag befindet sich Österreich wieder im Lockdown. Ein ganz anderes Bild ergab sich am Montag in den Karpaten, dem größten Skigebiet der Ukraine. Hier standen sich Skifahrerinnen und Skifahrer am Montag wortwörtlich auf den Skiern. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer reisen für gewöhnlich zum Skifahren in die Alpen. In diesem Jahr ist das anders. "Wieso ich hier bin? Weil ausländische Skigebiete geschlossen sind. Überall ist Lockdown. Vielleicht öffnen sie wieder im Februar, dann gehen wir dorthin." "Wir schenken der Pandemie keine Aufmerksamkeit" "Wir haben die Pandemie nicht selbst erlebt. Hoffen wir also, dass es so bleibt." "Ich glaube, dass die ukrainischen Verantwortlichen schlau genug sind, um nicht solche Fehler zu machen und die Praktiken der EU oder von anderen Ländern zu kopieren." Das Tourismuszentrum des Skiorts Bukovel teilte mit, dass die Hotels und Unterkünfte bis Januar bereits zu 80 Prozent ausgebucht seien. Das Gebiet, das sich über fünf Berge in 920 Metern Höhe erstreckt, lockt jedes Jahr knapp zwei Millionen Besucher an.