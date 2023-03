Der türkische Präsident Erdogan und sein finnischer Amtskollege Niinistö haben über den Nato-Beitritt Finnlands gesprochen – und sind sich einig geworden. Damit Finnland nun Mitglied der Nato werden kann, fehlt nur noch die Zustimmung aus Ungarn.

Die die Türkei gibt grünes Licht für einen Beitritt Finnlands in die Nato. Das teilte Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei einer Pressekonferenz mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö in Ankara am Freitag mit. Der Ratifizierungsprozess werde eingeleitet.

"Ich glaube, dass die Mitgliedschaft Finnlands in der Nato das Land noch stärker machen wird. Auch die Sicherheit Finnlands wird durch die Nato-Mitgliedschaft gestärkt", sagte Erdoğan.

Niinistö traf am Freitag den türkischen Präsidenten in Istanbul, um über den Nato-Beitritt seines Landes zu sprechen.

Finnland wirbt bei Türkei nochmals für Nato-Beitritt Schwedens

Das Ja der Türkei für Finnland bedeutet aber auch, dass Schweden höchstwahrscheinlich nicht mit seinem Nachbarland zusammen in die Nato eintreten wird, wie ursprünglich geplant. Erdoğan sagte, die Gespräche mit Schweden würden fortgesetzt. Präsident Niinistö warb bei der Pressekonferenz erneut für einen schwedischen Beitritt. "Finnlands Mitgliedschaft ist nicht vollständig, solange Schweden nicht dabei ist."

Präsident Erdoğan nannte Differenzen bei der Bekämpfung von Terrorismus als Hürde beim schwedischen Nato-Beitritt.

Dieser Artikel wurde mehrfach aktualisiert.