Sehen Sie im Video: Bundeskanzler Scholz findet beim Dreiertreffen zum Ukraine-Konflikt deutliche Worte.









O-TON BUNDESKANZLER OLAF SCHOLZ (SPD): "Unser gemeinsames Ziel ist es, einen Krieg in Europa zu verhindern. Der Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine ist sehr besorgniserregend und unsere Einschätzung der Lage hier ist da sehr identisch. Genauso wie unsere Haltung: Eine weitere Verletzung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine ist inakzeptabel und würde weitreichende Konsequenzen für Russland nach sich ziehen. Politisch, wirtschaftlich und sicher auch geostrategisch. [...] Unser Bestreben heute, im Rahmen des Weimarer Dreiecks: wir wollen für eine Deeskalation der äußerst angespannten Lage sorgen. Wir brauchen Verhandlungen und eine Lösung. Wir haben in diesem Halbjahr besondere Aufgaben. Frankreich hat den EU-Ratsvorsitz inne, Polen hat den Vorsitz der OSZE und Deutschland der G7. Damit stehen wir drei auch in besonderer Verantwortung für europäische und globale Sicherheitsfragen."

