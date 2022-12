von Andreas Hoidn-Borchers Zum Abschluss seines ersten Jahres reist der Kanzler nach Albanien. Sein wichtigstes Ziel: Verbündete finden für seine Pläne, die Welt der Demokratien in Zeiten der globalen Zeitenwende zu retten.

Ich kenn mich nicht mehr aus es ist so wenig klar

Was ich sicher weiß, wird immer weniger

Alle sind erreichbar noch im letzten Loch

Sprechen mit ihrer Wohnung und die antwortet auch noch

Aber Albanien , Albanien

In Albanien ist alles beim Alten

In Albanien ist es wie es nie war

In Albanien ist alles wie früher und das ist wunderbar

Jetzt also auch noch Tirana. Albanien, Land Nummer 36 in 363 Kanzlertagen. EU-Westbalkan-Gipfel. Ein ziemlich großer Bahnhof in dem kleinen Land: 40 Teilnehmer aus der EU, aus den Balkanstaaten, von internationalen Banken. Nichts wirklich besonders Aufregendes zum Abschluss des ersten Jahres im Kanzleramt. Einerseits. Andererseits hat Olaf Scholz die möglichst baldige Aufnahme der sechs Staaten des westlichen Balkans in die EU zur Scholz-Sache gemacht.

Schließlich findet er, dass man Serbien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien und das Kosovo nicht ewig hängen lassen darf, nachdem die EU ihnen eine Mitgliedschaft in Aussicht gestellt hat. Es sei "wichtig, dass neuer Schwung" in den Beitrittsprozess gekommen sei, was man schon an der Wahl Tiranas als Gipfel-Ort erkennen könne. Denn: Enttäuschte Freunde sind schnell schlechte Freunde. Und: Auch kleine Zeichen erhalten die Freundschaft.

Was aus einem zweiten Grund extrem nötig ist. Der Kanzler ein "gemeinsames strategisches Interesse", die Balkanstaaten an den Westen zu binden – und Russland damit noch ein Stück weiter zu isolieren. Das erneuerte Bekenntnis zur Aufnahme der sechs Länder sei "tief geprägt vom brutalen Überfall Putins auf die Ukraine", sagt Scholz.

Man kann an diesem Beispiel sehr schön im Kleinen erkennen, wie Scholz gerne immer das große Ganze zu bedenken versucht. Und Geostrategie spielt im Kanzler-Dasein des Olaf Scholz mittlerweile eine sehr übergeordnete Rolle. Wir kommen noch darauf zurück. In der Theorie funktionieren seine Gedankenkonstrukte auch immer astrein. Nur, die Wirklichkeit stellt sich zuweilen etwas bockig an. So ist, um beim Beispiel Balkan zu bleiben, Serbien alles andere als eine im EU-Sinne lupenreine Demokratie; das Kosovo wird nicht nur von Serbien nicht anerkannt, auch Griechenland und Spanien verweigern diesen Schritt. Und das sind nur zwei von vielen Problemen, für die auch bei dem Treffen in Tirana keine wirkliche Lösung gefunden wurde. Da gilt dann die schöne Scholz-Formel vom Fortschritt, der noch "organisiert" werden müsse.

Olaf Rastlos: Im ersten Kanzlerjahr gut zwei Wochen in der Luft

Scholz hat für den Flug in die albanische Hauptstadt übrigens den etwas schlichteren Bundeswehr-Airbus A310 genommen; die beiden großen, komfortablen Maschinen sind andernorts im Einsatz. Mit der einen bereist der Wirtschaftsminister gerade den Süden Afrikas; es geht vor allem um Energiepartnerschaften, worum sonst. Mit der anderen ist die Außenministerin in Indien unterwegs; es geht vor allem darum, das große Land, das gerade den Vorsitz der G20 übernommen hat, für den Westen zu gewinnen, weg von Russland und als Gegengewicht zu China. Nächstes Jahr will Scholz selbst in Indien vorbeischauen.

Es wird viel gereist in dieser Regierung. Vor allem Scholz ist unterwegs, als befände er sich auf einem immerwährenden Rekordversuch: noch mehr, noch weiter, in immer kürzerer Zeit. Grob geschätzt 250.000 Kilometer hat er in seinem ersten Kanzlerjahr im Flieger zurückgelegt. Macht, ebenfalls grob gerechnet, 350 Stunden in der Luft, gut zwei Wochen.

Er ist nach Peking geflogen und ohne Übernachtung sofort wieder zurück. Er war für ein paar Stunden in Japan, immerhin mit einer Nacht im Hotel. Und im Juni hat er im Schweinsgalopp die Westbalkanstaaten Kosovo, Serbien, Nordmazedonien und Bulgarien besucht; genächtigt hat er im griechischen Thessaloniki, da war gerade eine Konferenz. Und er ist, auch das, über Nacht im Zug nach Kiew gefahren, aber das ging nicht anders. In den USA war er sowieso, in Kanada, in drei afrikanischen Staaten und beim G20-Treffen auf Bali. Unter anderem. Und nächstes Jahr geht es gerade so weiter. Zweimal Indien (G20), Japan (G7), mindestens einmal USA, Latein- und Südamerika stehen auf dem Reiseplan. Wieder: unter anderem.

Olaf Rastlos. "Krass" nennt der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil das Programm, das der Kanzler runterreißt. Er sagt das in einer Mischung aus Bewunderung und Unglauben. Und ein wenig schwingt in seinem Wort auch leichtes Unbehagen mit: Muss das wirklich alles sein?

Scholz denkt gerne in etwas umfänglicheren Dimensionen

Es muss, würde Scholz antworten. Und dieses "Muss" unterscheidet sich deutlich vom "Muss ja wohl", mit dem er die zuweilen seltsamen Begrüßungsbräuche anderer Völker über sich ergehen lässt. In Tirana etwa führen vor den aufgereihten Präsidenten und Regierungschefs erst Männer und Frauen in Trachten Volkstänze vor, dann gibt es einen Chor für die Freunde der italienischen Oper, am Schluss tanzen Mädchen im blauen Sportdress zu Hip-Hop-Klängen. Während die estnische Premierministerin Kaja Kallas hinter ihm mitklatscht und ein Foto von den Schülerinnen aufnimmt, steht Scholz fast die gesamten zehn Minuten mit weitgehend unbewegter Miene in der zweiten Reihe. Man sieht ihm an, was er von solchen Vorführungen hält: Zeitverschwendung.

Und Zeit ist ein rares Gut. Die Welt sortiert sich gerade neu, und der Kanzler hat durchaus Ambitionen, dabei etwas ausgiebiger mitzusortieren. Dabei geht es Scholz wie noch jedem seiner Vorgänger und auch der Vorgängerin. Irgendwann packt eine(n) das Internationale, die Lust, ins Weltgeschehen einzugreifen und nicht nur daheim im Land das Notwendige zu regeln. Mancher ist das mit der Zeit sogar lästig geworden. Bei niemandem allerdings ging der Wandel zum Chefaußenpolitiker der Regierung so rasant vorstatten wie bei Scholz, befördert natürlich durch Russlands Überfall auf die Ukraine mit all seinen Folgen. Aber nicht nur. Wie gesagt, Olaf Scholz denkt einfach gerne in etwas umfänglicheren Dimensionen.

So hat er in einem langen, zuweilen auch länglichen Aufsatz für das renommierte Blatt "Foreign Affairs" unter dem Titel "Die globale Zeitenwende" gerade seine Weltsicht dargelegt – und Deutschlands Rolle beim Versuch, einen neuen Kalten Krieg samt neuer Blockbildung zu vermeiden, beschrieben. Knapp zusammengefasst: Falsche Zurückhaltung war einmal. "Angesichts seiner Geschichte kommt meinem Land eine besondere Verantwortung zu, die Kräfte des Faschismus, Autoritarismus und Imperialismus zu bekämpfen. Gleichzeitig haben wir aufgrund der Erfahrung der Teilung unseres Landes im Zuge eines ideologischen und geopolitischen Wettstreits ein besonderes Bewusstsein für die Gefahren eines neuen Kalten Krieges", schreibt Scholz.

"Man braucht solche persönlichen Treffen"

Was der Kanzler konkret darunter versteht, ließ sich bereits in Grundzügen während der deutschen G7-Präsidentschaft unter Scholz erkennen, mit seinem Versuch, die zwischen dem Westen auf der einen und China und Russland auf der anderen Seite stehenden großen Demokratien Afrikas, Asiens und Südamerikas stärker einzubinden und für den Westen zu gewinnen. Dass es auf dem G7-Gipfel auf Bali gelang, eine Abschlusserklärung aller gegen Russland zu verabschieden, rechnet Scholz sich als Erfolg und Ergebnis seiner Bemühungen an. Nicht ganz zu Unrecht.

Und wem das gelingt, der traut sich dann auch zu, die Westbalkanstaaten zu einen und in die EU zu bugsieren. Muss ja nicht gleich und sofort in Tirana sein. Gelohnt haben dürfte sich die Reise aus der Sicht von Scholz dennoch – trotz der Tanzerei. "Man braucht solche persönlichen Treffen", hat der Kanzler gerade im stern gesagt. "Man bespricht auch mal was am Rande. Und im direkten Gespräch versteht man, wie jemand tickt." Was natürlich für alle gilt. Und für manchen könnte es durchaus hilfreich sein, Olaf Scholz etwas besser verstehen zu lernen.

Vielleicht gelingt es sogar Emmanuel Macron noch. Mit dem französischen Präsidenten hat der Kanzler schon eine Nacht im Zug nach Kiew verbracht, er hat ihn fast im Monatsrhythmus getroffen, auch jetzt in Tirana haben sie sich wieder zu einem längeren Sechs-Augen-Gespräch mit ihrem niederländischen Kollegen Marc Rutte zusammengesetzt. Und dennoch gilt: Sie mögen sich, schon qua Amt, respektieren. Aber so richtig warm miteinander werden wollen der extrovertierte Franzose und der unterkühlte Hanseat immer noch nicht wirklich. Aber das übt sich womöglich noch ein. Man sieht sich ja auch in Zukunft öfter.

In diesem Sinne: Weiterhin gute Reise, Herr Bundeskanzler.