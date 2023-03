Seite an Seite, aber nicht immer einer Meinung: US-Präsident Joe Biden (l.) und Kanzler Olaf Scholz

von Leonie Scheuble Ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges reist Olaf Scholz in die USA. Ohne Pressebegleitung, dafür mit jeder Menge Fragen im Gepäck. Die vielleicht wichtigste: Wie kann er die Amerikaner überzeugen, dass die deutsche Zeitenwende real ist?

Die USA haben eine Schwäche für deutsche Wortneuschöpfungen. Besonders, wenn sie die Nummer eins im Staat höchstpersönlich betreffen. Unter der Regentschaft von Angela Merkel wurde "merkeln" zum Lieblingswort amerikanischer Kommentatoren. Es beschrieb den ruhigen, bedachten Verhandlungsstil der Kanzlerin – sowie ihre unverwechselbare Fähigkeit, Krisen auszusitzen.

Mit Olaf Scholz an der Spitze der Bundesrepublik hält ein neues Verb Einzug in die Kommentarspalten der US-Zeitungen: "scholzen" (oder "scholzing"). Für seine Fans bezeichnet es die geduldig wirkende, abwägende Art des Kanzlers. Seine Kritiker hingegen werfen ihm vor, "gute Absichten nur zu kommunizieren", sie jedoch nicht in die Tat umzusetzen.