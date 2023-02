von Nico Fried Zwei Tage lang bemüht sich Olaf Scholz in Indien, seine Gastgeber die politische Bedeutung spüren zu lassen, die er ihnen beimisst – auch wenn die Regierung in Delhi im Ukraine-Krieg ein schwieriger Partner ist.

Wer sein besonderes Interesse an einem Land demonstrieren will, lässt sich am besten etwas sehr Fremdes zeigen. Am Sonntagnachmittag braust die Kolonne des Bundeskanzlers auf das Chinnaswamy-Stadion in Bangalore zu. Olaf Scholz besucht die Damenmannschaft der Royal Challengers. Der Sport, den sie betreiben, nennt sich Cricket, stammt aus England und kommt den Deutschen trotzdem eher exotisch vor. In Indien aber ist Cricket Nationalsport.