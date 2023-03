"Hi Olaf, this is Joe": Über eine ungewöhnliche Männerfreundschaft

von Nico Fried und Andreas Hoidn-Borchers Olaf Scholz ist stolz auf seinen guten Draht zum US-Präsidenten. Und wie findet Joe Biden den Kanzler? Über ein Duo, das sich auch mal auf die Nerven geht.

Die Reise hat etwas Konspiratives. Ende der Woche will Olaf Scholz nach Washington fliegen, ein Gespräch mit Joe Biden – nicht am Telefon, nicht per Video, wo man nie weiß, wer zuhört, stattdessen persönlich, Aug in Aug im Weißen Haus. Nur seine wichtigsten Mitarbeiter dürfen mit. Journalisten sind unerwünscht in der Regierungsmaschine. Arbeitsbesuch nennt er das.