Die Olympischen Spiele in Peking haben das Potential, politischen Sprengstoff zu liefern.

Australien schließt sich diplomatischem Olympia-Boykott an – Druck auf die EU wächst

Wegen Menschenrechtsverletzungen Australien schließt sich diplomatischem Olympia-Boykott an – Druck auf die EU wächst

Die Olympischen Spiele in Peking sorgen schon jetzt für Spannungen. Nach den USA will jetzt auch Australien keine Diplomaten während der Spiele nach China schicken. Erste Stimmen aus Deutschland fordern, sich anzuschließen.

Australien schließt sich den USA beim diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in China an. "Es ist natürlich keine Überraschung, dass wir keine australischen Beamten zu diesen Spielen entsenden werden", sagte Premierminister Scott Morrison am Mittwoch. Die Sportler des Landes sollen hingegen schon nach Peking reisen. Morrison begründete die Entscheidung mit einer Reihe von "Meinungsverschiedenheiten" zwischen Canberra und Peking.

Eiszeit zwischen Peking und Canberra

Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Canberra erklärte, die Entscheidung stehe "im Widerspruch zu der von Canberra öffentlich geäußerten Erwartung, die Beziehungen zwischen China und Australien zu verbessern". Der Erfolg Australiens bei den Olympischen Winterspielen hänge allerdings "von den Leistungen der australischen Athleten ab, nicht von der Anwesenheit australischer Offizieller und dem politischen Getue einiger australischer Politiker", sagte der Sprecher weiter.

Die China-Expertin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Sophie Richardson, begrüßte den Morrisons Ankündigung hingegen als "entscheidenden Schritt, um die Verbrechen der chinesischen Regierung gegen die Menschlichkeit zu bekämpfen", die sich demnach gegen Uiguren und andere Gemeinschaften richten.

China bestreitet Menschenrechtsverletzungen

Erst am Montag hatten die USA angekündigt, dass sie keine politischen Vertreter zu den Spielen im Februar schicken wollen. Sie begründeten den Schritt vor allem mit Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimischen Uiguren und andere Minderheiten in der Provinz Xinjiang im Westen Chinas. Peking bestreitet die Vorwürfe, wonach hunderttausende Uiguren in Arbeitslagern interniert werden und die Behörden die Geburtenrate der Minderheit unter anderem mit Zwangssterilisationen reduzieren sollen.

Morrison zufolge spielte Xinjiang auch bei den Überlegungen seiner Regierung eine zentrale Rolle. Daneben streiten Australien und China jedoch noch über eine Menge anderer Themen. So ist Peking beispielsweise über Gesetze verärgert, die den Einfluss Chinas auf die australische Politik und Wirtschaft verringern sollen. Auch das neue Verteidigungsbündnis mit den USA und Großbritannien für den Indopazifik wird in China als Einmischung in dessen Angelegenheiten verstanden. Peking hat deshalb eine ganze Reihe australischer Exportgüter wie Wein und Kohle mit Sanktionen belegt.

Nicht immer nur sportliche Erfolge Diese Bilder werden von Olympia 2021 in Erinnerung bleiben 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter GRUSS AN DEN BRUDER Tennisprofi Alexander Zverev brachte nach einem für ihn ergreifenden Sieg einen kessen Spruch im Gespräch mit seinem Bruder. Erst hatte der Hamburger nach seinem Halbfinal-Coup über den serbischen Topstar Novak Djokovic selbst die Tränen nicht zurückhalten können. Tief bewegt hatte er minutenlang sein Gesicht mit dem Handtuch verdeckt. Dann witzelte der 24-Jährige in der Eurosport-Schalte mit Mischa Zverev: "Hör auf zu heulen. Einer in der Familie reicht." Cool spielte Zverev zwei Tage später im Finale und kürte sich zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Tennis. Mehr

Unterdessen forderte die FDP-Europaabgeordnete Nicola Beer ein Fernbleiben der Europäer von der Sportveranstaltung - sie plädierte allerdings dafür, dass auch die Sportler zuhause bleiben sollten. Die EU sollte sich "für die Einhaltung von Menschenrechten auf die Hinterbeine stellen und sich für einen gänzlichen Boykott der Winterspiele aussprechen", sagte die Vizepräsidentin des EU-Parlaments den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Erfahrung der Sommerspiele 2008 in China habe deutlich gemacht, "dass sich die Menschenrechtslage in dem Land durch oder nach Olympia nicht verbessert".

Auch in Deutschland wird der Ruf nach einem Boykott lauter

Ähnlich sehen es auch die die Jungen Liberalen (Julis). Sie haben die künftige Bundesregierung aufgefordert, sich den USA und Australien mit einem diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking anzuschließen. Die Kommunistische Partei Chinas verantworte vielfach schwere Verletzungen der Menschenrechte, sagte die Bundesvorsitzende Franziska Brandmann der Deutschen Presse-Agentur. Sie verwies besonders auf die Lage in der autonomen Region Xinjiang.

"Die Angehörigen der uighurischen Volksgruppe werden dort an der Ausübung ihrer Religion gehindert, millionenfach unter unwürdigen Bedingungen in Haftlagern zusammengesperrt und teilweise sogar zwangssterilisiert", sagte die Vorsitzende der FDP-Nachwuchsorganisation weiter. "Wir Junge Liberale verurteilen diese eklatante Missachtung der Menschenwürde scharf."

Auch über Xinjiang hinaus könne die Menschenrechtslage in China "nur als miserabel bezeichnet werden", sagte Brandmann. "Besonders Meinungs- und Pressefreiheit werden von der chinesischen Regierung mit Füßen getreten. Unter diesen Umständen steht es für uns außer Frage, dass die Bundesregierung ein Zeichen setzen muss", sagte Brandmann an die Adresse von SPD, Grünen und FDP. "Sie soll zwar mit den deutschen Spitzensportlern mitfiebern, darf aber das Gastland China nicht mit einem offiziellen Besuch belohnen."