Es ist eine Geste und eine Einladung zum Abbau von Spannungen: Südkorea hat dem Norden zügige Gespräche angeboten. Beide Seiten könnten sich bereits in der kommenden Woche, konkret am 9. Januar, in der Grenzstadt Panmunjom treffen, sagte Vereinigungsminister Cho Myong Gyon am Dienstag in Seoul. Thema sollten die einen Monat später in Südkorea beginnenden Olympischen Winterspiele sein. O-Ton: "Wir freuen uns darauf, offen unsere beiderseitigen Interessen von Angesicht zu Angesicht zu diskutieren, um die Beziehungen mit der Teilnahme des Nordens an den Winterspielen zu verbessern. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte sich am Montag in seiner Neujahrsansprache unter anderem zu einem Dialog mit dem Süden bereiterklärt und von der Möglichkeit gesprochen, eine Delegation zu den Winterspielen zu schicken. Gleichzeitig hatte er auch mit seinen Atomwaffen gedroht. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in, der sein Amt im vergangenen Mai antrat, hatte sich für eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Spielen ausgesprochen. Nordkorea wies Gesprächsangebote bisher aber zurück. Wegen der Raketen- und Atomtests des Nordens hatten sich die Spannungen auf der Halbinsel in den vergangenen Monaten verschärft. Ende November hatte Nordkorea nach einem Raketentest erklärt, das gesamte Staatsgebiet der USA liege nun in Reichweite seiner Nuklearwaffen.