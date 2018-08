US-Journalist Brian Karem ist Chefredakteur der „Sentinel Newspapers“ in Washington.





Als Korrespondent für das Magazin Playboy berichtet er zudem regelmäßig aus dem Weißen Haus.





Während der Pressekonferenzen durch Trumps Pressesprecherin Sarah Sanders ist dem Journalisten bereits mehr als einmal der Kragen geplatzt.





Das Enthüllungsbuch „Unhinged“, zu Deutsch „Aus den Angeln gehoben“, der ehemaligen Trump-Mitarbeiterin Omarosa Manigault-Newman, hält die amerikanische Öffentlichkeit in Atem.





Fast täglich gibt es neue pikante Details über den US-Präsidenten und seine angeblich geheimen Machenschaften.





Im Skype-Interview berichtet Brian Karem von seinen Erfahrungen aus dem Weißen Haus.





Für wie glaubwürdig halten Sie Omarosa?





Ich habe sie nicht für glaubwürdig gehalten, als sie im Weißen Haus war. Niemand hat das! Wir haben sie ignoriert. Und jetzt bekommt sie all die Aufmerksamkeit und ich versuche immer noch, sie zu ignorieren. Ich finde es extrem witzig, dass sie all diese geheimen Tonaufnahmen gemacht hat. Jeder im Weißen Haus hat Todesangst: Was ist auf dem Band? Wann wird sie es veröffentlichen? Was wird passieren? Es ist wie in einer Reality-Show!





Omarosa schreibt in ihrem Buch, dass Donald Trump seiner Frau Melania mit der Ausweisung aus den USA drohe, falls sie sich scheiden lässt. Wie schätzen Sie das ein?

Es gab Gerüchte, dass Melania sich von Trump scheiden lassen wollte – und dann gewann er die Wahl. Ich weiß es nicht. Es ist Teil der Show, die wirklich sehr wenig mit präsidialer Politik zu tun hat. Ein Teil von mir fragt sich, ob Donald Trump nicht geheim mit Omarosa zusammen arbeitet. Sie veröffentlicht all diese nebensächlichen Geschichten, damit wir uns nicht mehr mit den Ermittlungen von Robert Mueller beschäftigen. Und den anderen negativen Entwicklungen, die unter seiner Präsidentschaft passieren. Ich mache mir viel mehr Sorgen um unsere Beziehungen mit Russland, China, Nordkorea, der Wirtschaft, Mangel an Freiheit. All diese Dinge sind so viel wichtiger als Omarosa.