Am Samstag haben sich die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen der Welt in Japan doch noch auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigen können. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, es werde einen „ähnlichen Text" geben wie beim vergangenen G20-Gipfel in Argentinien. Demnach bekennen sich 19 der 20 Mitglieder zum Pariser Klimaschutzabkommen, die USA hingegen bleiben bei ihrer ablehnenden Haltung. Die Verpflichtungen aus dem Abkommen seien unumkehrbar. US-Präsident Donald Trump hat nach dem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping Hoffnungen im Handelsstreit verbreitet. Trump sagte am Samstag, dass das Meeting am Rande des G20-Gipfels ausgezeichnet gewesen sei. Er gehe davon aus, dass China und die USA wieder auf Kurs seien. Beide Länder wollen nun Handelsgespräche wieder aufnehmen. Die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, dass die USA zugesagt hätten, keine weiteren Zölle auf chinesische Exporte zu erheben. Details sollten von Vertretern beider Länder besprochen werden. Darüber hinaus hat US-Präsident Donald Trump überraschend angeboten, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un dieses Wochenende an der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea zu treffen. Er werde vom G20-Gipfel im japanischen Osaka nach Südkorea reisen, twitterte Trump am Samstag. Während er da sei, würde er Kim gerne an der Grenze treffen, um ihm die Hand zu geben und Hallo zu sagen.