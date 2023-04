Tagelang bangen Gläubige auf der ganzen Welt um Papst Franziskus. Gestern wurde er dann endlich aus dem Krankenhaus entlassen. Heute feiert er die Messe zum Palmsonntag auf dem Petersplatz.

Nach seiner Behandlung im Krankenhaus hat Papst Franziskus den ersten öffentlichen Gottesdienst gefeiert. Auf dem Petersplatz in Rom stand er der Messe zum Palmsonntag vor. Der 86-Jährige wurde mit dem Papamobil auf den Platz gefahren. Auf die traditionelle Prozession zu Beginn der Feier, bei der Palmzweige in Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem auf den Platz gebracht werden, verzichtete der Pontifex. Franziskus war am Samstag aus einer Klinik in Rom entlassen worden, wo ihn Ärzte knapp drei Tage wegen einer Bronchitis behandelt hatten. Der Krankenhausaufenthalt hatte in der katholischen Kirche zu Sorgen um seinen Gesundheitszustand geführt.

Franziskus bedankte sich bei den Gläubigen in Rom und auf der Welt für deren Gebete und Genesungswünsche während seiner Zeit im Krankenhaus. "Ich danke euch für eure Anteilnahme und auch für eure Gebete, die ihr in den vergangenen Tagen nochmals verstärkt habt. Vielen Dank", so der Papst. Daraufhin applaudierten die Tausenden anwesenden Gläubigen.

Nur 24 Stunden nach seiner Entlassung stand er dem Gottesdienst am Palmsonntag vor. In diesem erinnern die katholischen Gläubigen an den Einzug Jesu in Jerusalem. Auf die traditionelle Prozession zu Beginn der Feier mit Palmzweigen musste der Argentinier verzichten - dies war aufgrund seines Knieleidens, wegen dem er seit einem Jahr nur noch schwerlich laufen kann, aber ohnehin vorgesehen. Franziskus wurde mit dem Papamobil auf den Platz gefahren.

Er will in der Karwoche und dann an Ostern - dem wichtigsten Fest im katholischen Kirchenjahr - an allen wichtigen Messen teilnehmen. Nach Angaben des Heiligen Stuhl werde der Pontifex den Gottesdiensten auch jeweils vorstehen. Die Gabenbereitung am Altar, bei der man stehen muss, übernehmen aber jeweils andere. Am Palmsonntag war dies etwa Kardinal Leonardo Sandri; für den Ostersonntag ist Giovanni Battista Re, der Dekan des Kardinalskollegiums, vorgesehen.