Verletzte gab es am Samstag in Paris viele, die von Sanitätern an Ort und Stelle noch behandelt wurden. Auch viel Feuer und Zerstörung waren auf den Straßen der französischen Hauptstadt zu sehen. Hier ist es bei einer Kundgebung gegen Polizeigewalt und die Sicherheitspolitik von Präsident Emmanuel Macron zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Eine große Anzahl von Demonstrierenden griff am Samstag die Polizei mit Feuerwerkskörpern an, schlug Schaufensterscheiben ein, steckte Autos in Brand und zündete Barrikaden an. Die Sicherheitskräfte gingen gegen die schwarz vermummten Protestierer mit Salven von Tränengas vor. Die Proteste hatten friedlich mit der Kundgebung von Tausenden Menschen begonnen. Die Forderung der Menschen liegen größtenteils darin, ein umstrittenes Gesetz abzuschaffen, das das Filmen von Polizisten in bestimmten Situationen verbieten soll. Und hier liegt genau das, was die Leute so aufbringt. Welche Situationen das sein sollen, wird nicht näher beschrieben. Befeuert wurden die Proteste durch ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Ende November mehrere Polizisten den schwarzen Musik-Produzenten Michel Zecler zusammenschlagen. Die Bürgerinnen und Bürger sind wütend: "Für mich ist das hier sehr speziell, weil ich am 20. April 2019 selbst Opfer von Polizeigewalt war. Ich wurde von einem Bereitschaftspolizisten mit einem Knüppel geschlagen, der mir das Genick brach. Seitdem habe ich Angst vor der Polizei." "Die wirkliche Gewalt liegt in der sozioökonomischen Dimension. Und die einzige Reaktion ist die der Polizei. Sie schlagen Menschen. Ich war letzte Woche beim Protest dabei, ich habe friedlich protestiert, ich habe nie ein Fenster eingeschlagen oder so. Und ich habe Tränengas eingeatmet, ich habe geweint, ich konnte nicht atmen, obwohl ich nicht darum gebeten hatte." "Wir sehen wirklich, dass die Institution schwach ist, sie ist von innen heraus krank. Sie muss reformiert werden. Die nationale Polizei muss reformiert werden. Sie wollen bei solchen Dingen nie jemandem die Schuld geben und schauen weg. Ich glaube überhaupt nicht an diese Regierung." Das Gesetz sieht unter anderem auch mehr Möglichkeiten zur Überwachung vor. Macron hatte bereits eine Überarbeitung des Gesetzentwurfs zugestanden. Vielen Kritikern reicht das aber nicht. Kleine Grüppchen von insgesamt rund 500 Maskierten starteten im Verlauf des Umzuges ihre Angriffe. Nach Polizeiangaben wurden 22 Menschen festgenommen.