Die Protestbewegung der sogenannten "Gelbwesten" bringt nun auch eine besondere Farbe in die Straßenkunst von Paris. Eine Gruppe von 19 Straßenkünstlern hat im Nordosten der Hauptstadt Frankreichs eine Wand von 300 Metern Länge mit ihren Mitteln gestaltet. Der Graffitikünstler und Initiator der Wand mit den Gelbwesten-Motiven mit dem Namen "Lask" sagt: O-Ton: "Wir haben die Künstler das machen lassen, was sie wollten. Denn wir schreiben ihnen nicht vor, was sie zu malen haben. Sie kommen also hierher und produzieren ihre Werke so, wie sie wollen. Und was dabei entsteht, ist das Ergebnis hier!" Die Proteste der Gelbwesten-Bewegung, hier Archivbilder, hatten Mitte November 2018 begonnen, Anlass war ihre Kritik an geplanten Steuererhöhungen für Kraftstoffe. Die Gelbwesten galten dann bald als Protest-Bewegung gegen wachsende soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Ihre Demonstrationen richteten sich massiv gegen die politsche Führung Frankreich und dauern bis in die Gegenwart in verschiedenen Formen an.