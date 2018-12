Nach den schweren Krawallen in Paris erwägt die französische Regierung die Verhängung des Ausnahmezustands. Es würden alle Optionen geprüft, um erneute Ausschreitungen zu verhindern, sagte ein Regierungssprecher. Am Samstag war es in der französischen Hauptstadt erneut zu gewaltsamen Protesten der sogenannten "Gelbwesten" gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron gekommen. Vermummte Männer randalierten zum Teil mit Metallstangen und Äxten in den Straßen im Zentrum und setzten Autos und Gebäude in Brand. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt. Darunter seien auch Angehörige der Sicherheitskräfte, teilte die Polizei mit. Hunderte Demonstranten wurden in der französischen Hauptstadt in Gewahrsam genommen. Nach Angaben von Ministerpräsident Edouard Philippe beteiligten sich etwa 5500 Menschen an den Protesten. Unter ihnen waren auch zahlreiche Vermummte, die Barrikaden errichteten und sich Straßenschlachten mit der Polizei lieferten. Es waren die heftigsten Ausschreitungen seit mehr als zehn Jahren. Auch in anderen Städten kam es zu Protesten. Am Sonntag wollen der französische Präsident Emmanuel Macron und weitere Spitzenpolitiker zusammenkommen, um geeignete Maßnahmen abzustimmen.