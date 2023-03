Landesweite Proteste in Frankreich, nachdem von der Regierung angekündigt wurde, die umstrittene Rentenreform auch ohne Abstimmung in der Nationalversammlung durchzusetzen. Hier Bilder aus dem Zentrum der Hauptstadt Paris in der Nacht zu Freitag. Demonstranten warfen Müll auf die Straßen und zündeten ihn an. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut der Sicherheitsbehörden wurden über 200 Personen festgenommen. Proteste gab es auch in einigen anderen Städten Frankreichs . Die Gewerkschaften haben großflächige Proteste und Streiks für die kommende Woche angekündigt. Die französische Regierung von Präsident Emmanuel Macron will mit der Reform unter anderem das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre erhöhen, da das System sonst nicht mehr finanzierbar wäre.