In Paris kam es am 1. Mai zu Ausschreitungen zwischen den Demonstranten und der Polizei. Sicherheitskräfte feuerten Gummigeschosse ab, nachdem Vermummte einen Lieferwagen attackiert hatten. Auch Tränengas kam zum Einsatz. Die Demonstranten antworteten unter anderem mit Wurfgeschossen. Mehrere Menschen wurden bei den Ausschreitungen verletzt. Die französische Polizei hatte bereits am Dienstag vor möglichen Zusammenstößen mit linksextremen Gruppen gewarnt. Die Behörden rechnen mit Hunderten Demonstranten aus Frankreich und ganz Europa, die dem sogenannten schwarzen Block zugerechnet werden. Bereits am Mittwochmorgen wurden Dutzende Personen festgenommen. Tausende Menschen in der französischen Hauptstadt nutzen die traditionelle Demonstration zum 1. Mai, um gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron zu protestieren. Gewerkschaften und so genannte "Gelbwesten" hatten dazu aufgerufen.