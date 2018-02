Schüler der Marjory Stoneman Douglas High School waren mehrere Hundert Kilometer mit dem Bus in Floridas Hauptstadt Tallahassee gefahren, um sich für ein schärferes Waffenrecht einzusetzen. An der Schule hatte ein 19-Jähriger mit einer halbautomatischen Waffe 14 Schüler und drei Erwachsene getötet. Auf der Tagesordnung im Parlament stand ein Gesetz, das ein Verbot bestimmter halbautomatischer Gewehre eingeleitet hätte. Zum Entsetzen der Schüler lehnte das Parlament von Florida ein schärferes Waffenrecht ab. Das Ergebnis war mit 71 Nein- und 36 Ja-Stimmen deutlich. Auf der Tribüne des Parlaments brachen zuhörende Schüler in Tränen aus. US-Präsident Donald Trump, der sich am Mittwoch mit Schülern und Lehrern unter anderem von der betroffenen Schule treffen wollte, brachte dagegen in Washington eine gezielte Verschärfung der Waffengesetze auf den Weg. Er habe das Justizministerium beauftragt, ein Verkaufsverbot für "bump stocks" auszuarbeiten, sagte Trump am Dienstag bei einer Ehrung für Ersthelfer. Durch diese auch bei hochrangigen Republikanern umstrittenen Vorrichtungen können halbautomatische Waffen ähnlich schnell abgefeuert werden wie automatische. Die neuen Vorschriften dürften "sehr bald" fertig sein, kündigte Trump an. Außerdem solle ein Mindestalter für den Kauf von Sturmgewehren des Typs AR-15 diskutiert werden, hieß es. Ein solches Gewehr war bei dem jüngsten Massaker in Florida die Tatwaffe. Ein Verbot von Bump Stocks wird seit Oktober nach dem Massaker von Las Vegas diskutiert, bei dem 58 Menschen ums Leben kamen.