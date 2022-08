von Niels Kruse Zu dem Anschlag auf die rechte russische TV-Kommentatorin Darja Dugina haben sich unbekannte Partisanen bekannt. Ob die Gruppe existiert – unklar. Doch in Russland kämpfen zahlreiche Widerständler gegen Putins Regime – aus allen politischen Ecken.

Seit vergangenen Sonntag hat Russland eine neue Widerstandsbewegung. In einem Youtube-Video erklärte Ilja Ponomarjow, russischer Unternehmer und Exil-Politiker, dass eine "Nationale Republikanische Armee" (NRA) hinter dem Attentat auf die rechte Publizistin Darja Dugina stehe. Der frühere Duma-Abgeordnete stimmte 2014 als einziger Parlamentarier gegen die Krim-Annektion und nutzte seinen Auftritt jetzt dazu, eine Art Manifest zu verlesen. Darin fordert er seine Landsleute zum Widerstand gegen den "Usurpator Wladimir Putin" und den "russischen Faschismus" auf.

Wer ist die "Nationale Republikanische Armee"?

Der Anschlag auf die TV-Kommentatorin und Tochter des bekannte Rechtsextremisten Alexander Dugin hätte also schnell aufgeklärt sein können. Das Problem ist nur: Außer Ponomarjow kennt niemand die "NRA" und er selbst ist innerhalb der russischen Opposition auch umstritten. "Diese Partisanen existieren nicht", sagte Leonid Wolkow, einer enger Mitstreiter des russischen Top-Oppositionellen Alexej Nawalny, in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Ponomarjow aber behauptet, er unterstütze die Partisanen in Russland logistisch und materiell, zudem hätten sie bereits einige Sabotageakte verübt.

Welche Vorkommnisse das sein sollen, verriet der Oppositionelle nicht. Tatsächlich aber wurden in Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar zahlreiche Angriffe auf Militäreinrichtungen verübt. Der Sender NTV berichtet unter Berufung auf die russische Oppositions-Zeitung "The Insider", dass es bis Anfang Juli 23 Attacken auf Einberufungsstellen gegeben habe, 20 davon seien Brandstiftungen gewesen. Bis ins Jahr 2021 wurden keine derartigen Vorfälle gemeldet. Ob hinter diesen Akten tatsächlich die "NRA" steckt ist allerdings unklar.

83 entgleiste Güterzüge in Russland

Das gilt auch für die offenbar starke Zunahme an Eisenbahnunfällen, über die "The Insider" berichtet und die auf Widerstandskämpfer zurückzuführen seien. So seien zwischen März und Juni 83 Güterzüge entgleist – fast die Hälfte mehr als in den gleichen Monaten des Vorjahres. Besonders betroffen sei dabei der Westen des Landes, in Richtung der ukrainischen Grenze. Dort, im Örtchen Titowka, wurde Mitte April eine Eisenbahnbrücke durch eine Explosion zerstört. Dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB zufolge hätten dahinter pro-ukrainischen Aktivisten gesteckt.

Laut "The Insider" gehören die zu einer Reihe von verschiedenen Oppositionsgruppen in Russland, die für die zahlreichen Angriffe verantwortlich seien. Das Spektrum der Bewegungen reicht von Linken, über Einzeltäter bis zu Rechtsextremen. Ende Mai wurde bekannt, dass der FSB im Zusammenhang mit einem Sabotageakt in der Nähe eines Militärstützpunkts bei Moskau nach Mitgliedern einer "militanten anarcho-kommunistischen Organisation" fahndet. Die veröffentlicht im Messenger "Telegram" Sabotage-Anleitungen und brüstet sich unter anderem mit Brandanschlägen auf kreml-freundliche Aktivisten.

20 bis 40 Partisanenzellen

Wie viele Partisanengruppen es in Russland tatsächlich gibt, ist unklar, allein die Anarcho-Kommunisten sollen aus 20 bis 40 Zellen bestehen. Doch ganz gleich aus welcher Richtung der Widerstand kommt, er wird von den russischen Sicherheitsbehörden ernst genommen. Aus Angst vor Attacken wurden auf der Krim Ende Juli die geplanten Feierlichkeiten anlässlich des Tages der Marine kurzfristig abgesagt. "Für Russland ist die latente Bedrohung ein ernstes Problem, denn sie zeigt, dass das Land nicht in der Lage ist, die besetzten Gebiete effektiv zu kontrollieren", sagt Hauke Friederichs im Podcast von Zeit-Online.

Was den Anschlag auf die TV-Kommentatorin Dugina betrifft, hat der FSB sehr schnell eine mutmaßliche Täterin präsentiert: keine Partisanengruppe, sondern eine Frau aus der Ukraine, die im Asow-Stahlwerk gekämpft haben soll. An der Schuldtheorie der Behörden gibt es allerdings erhebliche Zweifel. Der Exilpolitiker Ponomarjow schrieb dazu etwas geheimnisvoll, dass die angebliche Täterin und ihre ebenfalls beschuldigte Tochter "nicht direkt" am Anschlag beteiligt gewesen sein sollen. Beide aber seien "auf Bitte unserer russischen Freunde" aus Russland evakuiert worden.

Quellen: NTV, DPA, AFP, "The Insider", Zeit-Online, "Frankfurter Allgemeine Zeitung"