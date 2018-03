Mitglieder einer Vereinigungskirche im US-Bundesstaat Pennsylvania am Mittwoch. Sie feiern eine Zeremonie zur Segnung der Ehe. Erst bei genauerem Hinsehen wird klar, dass dies kein ganz normaler Gottesdienst ist - denn die Anwesenden sind bewaffnet - mit Sturmgewehren und Handfeuerwaffen. Manche von ihnen tragen Kronen aus Munition. Als "Stab", beziehungsweise, "Zepter aus Eisen" bezeichnen diese Kirchgänger ihre Bewaffnung, in Anlehnung an die Offenbarung des Johannes aus der Bibel. Wären die Schulangestellten beim jüngsten Amoklauf in Florida bewaffnet gewesen, so ihre Meinung, hätten Leben gerettet werden können. Die Gläubigen waren gebeten worden, ihre Waffen ungeladen mitzubringen. Einer benachbarten Schule hat das nicht gereicht, ihr Leiter ließ den Unterricht verlegen. "Wir haben hier Kinder bis zur fünften Klasse. Der Anblick von bewaffneten Menschen ist nicht das Umfeld, was wir uns für sie wünschen." Es hätte sicher reichlich Anrufe besorgter Eltern gegeben, glaubt diese Mutter. Sie ist froh über die Verlegung des Unterrichts. Gewalttaten wie der Amoklauf mit 17 Toten in Florida vor zwei Wochen hatten der Bewegung für schärfere Waffengesetze Auftrieb verschafft. Bei dem Anschlag in Parkland hatte ein 19-Jähriger mit einem Sturmgewehr das Feuer eröffnet.