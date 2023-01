von Ellen Ivits "Scholz, lass dir ein Hitler-Bärtchen wachsen! Nazi-Abschaum! Verräter des deutschen Volks!": So wütet die Kreml-Propaganda gegen Deutschland. Um den neuen Feind Nummer 1 zu verunglimpfen, ist jedes Mittel recht.

Deutschland ist für die Propaganda des Kremls stets ein dankbares Ziel gewesen. Die Wunden, die der Zweite Weltkrieg in Russland hinterlassen hat, sind nie ausgeheilt. Und die Propaganda sorgt dafür, dass es nie zu einer Heilung kommt. Es ist schließlich leichter, Salz in alte Wunden zu streuen, als neue zu schlagen.

Die Entscheidung der Bundesregierung deutsche Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern, hat nun eine neue Welle der Hetze in Richtung Deutschland ausgelöst. Für die Propagandisten ist die Bundesrepublik in den vergangenen Tagen zum Feind Nummer 1 aufgestiegen.

Die Hauptrolle im neuen Hetz-Theater übernahm kein geringerer als Wladimir Solowjow – das Gesicht der Kreml-Propaganda schlechthin. In seiner abendlichen Show widmete er sich am Mittwoch mit diebischem Vergnügen der Diffamierung des neuen Feindes.

"Das Vierte Reich hat Russland den Krieg erklärt!"

"Heute ist der Tag, an dem Nazi-Deutschland endgültig sich vom Feigenblatt seiner Schuld losgesagt hat", eröffnete er seine Show des Hasses. Zweieinhalb Stunden hagelte es nach diesem Satz Beleidigungen, Verleumdungen und Lügen – begleitet von Speichelfontänen und Versuchen, Joseph Goebbels nachzuahmen.

"Baerbock, die Außenministerin des Reichs, hat Russland den Krieg erklärt (...) Miss Ribbentrop hat Russland den Krieg erklärt", skandierte der Talk-Master in Anspielung auf Joachim von Ribbentrop, der ab 1938 Hitlers Reichsminister des Auswärtigen gewesen war. "Das Vierte Reich hat Russland den Krieg erklärt!", schrie Solowjow und zitierte seine Propaganda-Kollegin Margarita Simonjan: "Jetzt liefern sie Panzer und später Gaskammern".

Dabei hebe Putin klargestellt, was von der "Föderalen Nazi-Republik Deutschland" zu halten ist, leitete Solowjow zu einem Auftritt seines Befehlshabers über. In dem eingespielten Beitrag behauptete der Kreml-Chef, die USA hätten die Besatzung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg nie beendet – im Gegensatz zu der Sowjetunion. "Formal und juristisch befinden sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik amerikanische Okkupations-Truppen. (...) Und selbst deutsche Politiker sagen, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nie ein souveräner Staat gewesen ist. Das sage nicht ich. Das sagen prominente, nicht pro-russisch orientierte Politiker", versuchte Putin der Öffentlichkeit weiszumachen, ohne dabei jedoch die erwähnten deutschen Politiker beim Namen nennen zu können.

Doch für Solowjow gibt es nur eins, was zählt: Was auch immer Putin zu erklären beliebt.

"Den Nazis aus der BRD zum Fraß vorgeworfen"

Dabei sieht Solowjow durchaus, in welcher Lage sich Russland befindet. Doch es sind alle anderen, die daran die Schuld tragen – nur nicht Putin. "Wir bezahlen jetzt für die Dummheit und Talentlosigkeit von Chruschtschow, der die russisch-sowjetische Militärbasis in Finnland geräumt hat. Für die Dummheit und Talentlosigkeit von Gorbatschow und Jelzin, die die sowjetisch-russischen Streitkräfte aus Europa abkommandiert haben", bellte Solowjow seinen Monolog. Die Amerikaner hätten sich hingegen keinen Schritt bewegt und würden die europäischen Länder weiter unter Okkupation halten.

"Das deutsche Volk wird leiden. Der heutige Tag ist für viele Deutsche in Ostdeutschland, die von Gorbatschow verraten wurden, ein Trauertag. Er hat sie den Nazis aus der BRD zum Fraß vorgeworfen", wetterte Solowjow weiter. Für alle Kommunisten Europas sei heute ein Trauertag. Und für viele Deutsche, die es verstanden haben, dass das Wohlergehen Deutschlands von der Freundschaft mit der Sowjetunion und Russland abhängt", meinte Solowjow für diese ominösen Deutschen sprechen zu können.

AfD-Politiker als Kronzeuge

Und wen zitierte Solowjow als seinen Kronzeugen für die vermeintliche Geschichtsvergessenheit Deutschlands? Den AfD-Politiker Petr Bystron. Der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag hatte Scholz vorgeworfen, er habe das Fundament deutscher Außenpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg "über Bord geworfen". Der Kanzler habe das Vermächtnis von Willy Brandt "mit Füßen getreten", hatte der gebürtige Tscheche behauptet.

Aber für Solowjow ist es kein Widerspruch, in einem Satz einen Politiker einer rechtsextremen Partei zu zitieren, der vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet wird, und im nächsten Augenblick diese Schimpftirade loszulassen: "Scholz, lass dir ein Hitler-Bärtchen wachsen! Nazi-Abschaum! Verräter des deutschen Volks!"; brüllte der Propagandist.

Kreml-Propaganda erklärt Deutschland zum totalitären Staat

15 Minuten dauerte Solowjows Kanonade aus Hetze aus Hass, bevor er schließlich einem seiner Studiogäste das Wort erteilte. Der Politologe und Professor Dmitri Ewstafiew durfte nach dem Gebrüll eine kleine Vorlesung halten. "Im Fall von Deutschland haben wir es mit einem totalitären Land zu tun, in dem in den letzten zwei Jahren absolut totalitäre Gesetze erlassen worden sind. Sie begrenzen die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Freiheit, sich selbst auszudrücken und sogar die Freiheit, zur Erziehung und Bildung der Kinder. Und die deutsche Gesellschaft ist damit einverstanden", postulierte der 56-Jährige im Brustton der Überzeugung.

"Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Staat, der wenigstens die kleinsten reellen Elemente einer Demokratie bewahrt hat. Ja, dort herrscht eine demokratisch gewählte totalitäre Regierung", schwadronierte Ewstafiew seelenruhig. Wie das eine zum anderen passt, darüber sollen sich wohl die Zuschauer den Kopf zerbrechen. Falls ihnen der Widerspruch in dem monotonen Vortag überhaupt auffallen sollte.

Bevor das passiert, setzte der Professor noch einen drauf: "Wir haben ein vollkommen totalitäres Europa. Nicht ein bloß russophobes Europa. (...) Die Totalisierung Europas ist ein Instrument zum Aufbau der Herrschaft einer euroatlantischen Elite, einer unbestreitbaren Herrschaft", fabulierte Ewstafiew.

Sein Beleg für diese Behauptung? Die angeblichen "Verbraucher-Regeln", die den Menschen vorschreiben würden, wie oft sie zu duschen haben und was sie essen dürfen: "Das ist ein Versuch, das private Leben der Leute zu reglementieren. Vor unseren Augen wurde in Europa in den letzten zwei Jahren ein System geschaffen, das alles reguliert, auch das Privatleben."

Ein Gasanschluss wird zum Lohn für ein Menschenleben

Das frierende, hungernde Europa, das nicht duschen darf, ist für die Kreml-Propaganda ein beliebtes Motiv. Berüchtigt ist mittlerweile das Märchen, die Briten müssten das Futter ihrer Haustiere aufessen, um zu überleben. Gleichzeitig zeigt das Staatsfernsehen, wie Familien von mobilisierten Soldaten zur Belohnung einen Gasanschluss bekommen. In einem Land, das sich seines Gases rühmt, wird ein Gasanschluss zur Belohnung für ein Menschenleben.

Nach offiziellen Angaben der russischen Regierung waren 2018 in russischen Städten nur 68 Prozent der Haushalte an das Gasnetz angeschlossen, in ländlichen Gebieten nur 59 Prozent. In den restlichen Haushalten wird immer noch mit Holz und Kohle geheizt – im Land mit den größten Erdgasressourcen der Welt. Aber was kümmert es die Propaganda? Hauptsache die frierenden Russen glauben in Deutschland herrscht ein Nazi-Regime, das seinen Bürgern das Duschen verbietet.

