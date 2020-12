In Peru ist es bei Protesten von Landwirten, die höhere Löhne fordern, zu Ausschreitungen mit der Polizei gekommen. Am vierten Tag in Folge legten die Bauern ihre Arbeit nieder, ließen sich Ernten entgehen und behinderten wichtige Transportwege. Während den Auseinandersetzungen mit der Polizei ist auch ein Demonstrant ums Leben gekommen. Die Polizei untersuche nach eigenen Angaben den Fall. Jose Munoz, der Vater des Verstorbenen: "Sie standen gleich dort drüben. Dann traf ihn ein Projektil direkt am Kopf, der fiel auf den Boden und begann zu bluten." Im November waren in Lima bereits zwei junge Männer ums Leben gekommen. Demonstrierende und Augenzeugen sagen, dass jeweils Polizisten für die Morde verantwortlich seien. Daraufhin trat Präsident Manuel Merino zurück, Interimspräsident Francisco Sagasti sagte am Donnerstag: "Eine Tragödie. Wir wollen nicht, dass jemand bei Protesten zur Verteidigung seiner Arbeitsrechte stirbt. Es besteht die Möglichkeit, dass die Dinge in dieser bereits verzweifelten Situation außer Kontrolle geraten könnten, aber die Bürger müssen bedenken, dass dies keine allgemeine Regierungspolitik ist. Die allgemeine Regierungspolitik besteht darin, in einer solch extremen Situation, Gespräche zu führen und zu versuchen, grundlegende Vereinbarungen zu treffen, die die legitimen Forderungen der Bürger lösen, und wir werden den Dialog so weit wie möglich aufrechterhalten". Peru ist einer der größten Exporteure von Blaubeeren. Auch Avocados, Trauben und Spargel werden hier angebaut. Die Bauern wollen mehr Geld. Die Verhandlungen zwischen der Regierung und den Anführern der Proteste führten bisher zu keiner Einigung.