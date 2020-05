Sehen Sie im Video: Corona-Chaos in Peru - 20 Leichen werden unbeaufsichtigt auf Parkplätzen abgestellt.





Chaos herrschte am Dienstag in Perus Hauptstadt Lima, nachdem eine Menschenmenge inmitten der Coronavirus-Pandemie Zäune niederriss, um einen lokalen Lebensmittelmarkt zu stürmen. Perus Präsident Martin Vizcarra sagte am Dienstag im Fernsehen, dass genug Supermärkte da seien, um alle zu versorgen. "Wohin gehen die Menschen, um lebenswichtige Produkte zu kaufen? In Märkte. Aber in Märkte, die keine Ansteckungsherde sind. Keine Läden, in denen die Verkäufer das Coronavirus haben und die Kunden anstecken. Wir dürfen in Märkte gehen, die sauber und geordnet sind, damit wir sichergehen, dass wir uns nicht infizieren." Bis Dienstag wurden mehr als 51.000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, rund 3.800 mehr als am Vortag. Die Krankenhäuser im Land sind überlastet. Menschen sitzen auf den Gängen fest. Patienten werden in provisorischen Betten auf dem Flur beatmet. Etwa 20 Leichen konnten in diesem Hospital in Lima nicht mehr abgeholt werden. Zwei Tage lagen sie unbeaufsichtigt im Regen auf dem Parkplatz herum. Ein Arzt: "Wir leben in einer schrecklichen Situation, einer verzweifelten Situation, in der wir jeden Tag Menschen sterben sehen müssen, weil wir nicht die nötigen Mittel haben." In den Krankenhäusern fehlt es an Beatmungsgeräten. Zuletzt gab es vermehrt Proteste von Krankenhausmitarbeitern, die auf den Mangel von Schutzkleidung aufmerksam machten. Peru war mit das erste Land in Lateinamerika, das nach der Ausbreitung des Coronavirus Maßnahmen zur Eindämmung der Krankheit verordnete. Zwischenzeitlich saßen hier zahlreiche Urlauber auch aus Deutschland wochenlang fest, weil sie nicht raus durften. Trotzdem hat sich die Zahl der Fälle in den vergangenen zehn Tagen verdoppelt. In der Region gab es nur in Brasilien mehr Ansteckungen als in Peru. Die Zahl der Todesopfer mit COVID-19 beläuft sich aktuell auf über 1.400.