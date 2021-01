Die Bundesvorsitzende der Grünen könnte die Partei in den Bundestagswahlkampf führen. In dieser Folge "Vater. Tochter. Weltgeschehen." spekulieren Andreas und Olivia Petzold über Baerbocks Chancen, Konkurrenten und mögliche Bündnisse.

Vom Corona-Impfzentrum direkt ins Aufnahmestudio: Andreas Petzold begleitete seine 86-jährige Mutter bei ihrem Gang durch die fast menschenleere Hamburger Messehalle, wo ihr der schützende Biontech-Impfstoff verabreicht wurde. Was er dort erfuhr, erzählt Petzold seiner Tochter Olivia in Folge 10 von "Vater. Tochter. Weltgeschehen.", dem stern-Podcast.

stern-Podcast "Vater. Tochter. Weltgeschehen." Andreas Petzold, 65, lebt im unruhigen Ruhestand (daran ist natürlich die Familie Schuld) und hat als ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber des stern und als Herausgeber des Wirtschaftsmagazins Capital jahrzehntelange Erfahrung als Journalist. Tochter Olivia Petzold, fast 30 Jahre alt, arbeitet als Kreative in einer Werbeagentur in der Hamburger Hafencity. Sie hat Politikwissenschaft studiert, später einen Master in politischer Kommunikation an der Goldsmith University of London drangehängt. Die ausgebildete Yoga-Lehrerin ist vegan unterwegs, gerne kritisch und liebt Witze, die sie selbst erfindet.

Auch werfen die beiden einen kurzen Blick auf ein mögliches zweites Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump, bevor sie sich dann ausführlich mit den Grünen beschäftigen. Deren Co-Chefin Annalena Baerbock könnte die Partei in den Bundestagswahlkampf führen. Was bedeutet das für die (männlichen) Spitzenkandidaten von Union und SPD? Nach derzeitigem Stand der Umfragen wären die Grünen jedenfalls die Königsmacher. Sie könnten entscheiden, ob sie mit den Schwarzen regieren wollen. Eine Ampel wäre denkbar oder sogar das Kanzleramt, falls es für Grün-Rot-Rot reichen würde. Vor der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden am kommenden Wochenende gibt es jede Menge Debatten-Stoff.

Wenn Familien streiten: ein Generationentalk

Die Petzolds, das sind: zwei Hunde, die beiden Töchter Sophie, 32, und Olivia, fast 30, sowie Ehefrau Susanne und Vater Andreas Petzold, 65. Eine ganz normale Familie also – und eine, die gerne diskutiert.

Und das nun auch im Aufnahmestudio: "Vater. Tochter. Weltgeschehen." heißt der neue stern-Podcast – ein Generationentalk, bei dem Vater Andreas und Tochter Olivia in den kommenden Wochen über die aktuelle Politik sprechen werden – gewürzt mit so manchem Einblick in das gerne chaotische Familien- und Privatleben der beiden. Wie blicken sie mit 35 Jahren Altersunterschied auf das, was unsere Gesellschaft beschäftigt? Welche Fragen drängen sich auf? In welches Top-Thema muss man unbedingt tiefer einsteigen, um den Durchblick zu behalten?