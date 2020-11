Viele sind enttäuscht, dass es noch keine endgültigen Wahlergebnisse gibt. Im stern-Podcast "Vater. Tochter. Weltgeschehen." sorgen sich Andreas und Olivia Petzold aber vor allem um die US-Demokratie – denn weitere Trump-Jahre könnten auch für Europa verheerend sein.

Zur US-Wahl gibt es heute eine Sonderfolge von "Vater. Tochter. Weltgeschehen", dem stern-Podcast: Die Hosts Olivia und Andreas Petzold fragen sich, wie es möglich ist, dass halb Amerika noch einmal den Demokratie-Verächter Donald Trump gewählt hat. Auch diskutieren sie das nicht ausgeschlossene Szenario, dass der endgültige Sieger erst nach einem Gerichtsverfahren feststehen könnte.

stern-Podcast "Vater. Tochter. Weltgeschehen." Andreas Petzold, 65, lebt im unruhigen Ruhestand (daran ist natürlich die Familie Schuld) und hat als ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber des stern und als Herausgeber des Wirtschaftsmagazins Capital jahrzehntelange Erfahrung als Journalist. Tochter Olivia Petzold, fast 30 Jahre alt, arbeitet als Kreative in einer Werbeagentur in der Hamburger Hafencity. Sie hat Politikwissenschaft studiert, später einen Master in politischer Kommunikation an der Goldsmith University of London drangehängt. Die ausgebildete Yoga-Lehrerin ist vegan unterwegs, gerne kritisch und liebt Witze, die sie selbst erfindet.

So oder so ist für beide klar: Um die US-Demokratie steht es sehr schlecht. Und Joe Biden ist die letzte Hoffnung, dass sich daran wieder etwas ändert. "Ich habe einfach auch echt Angst davor, dass dieser Typ die Demokratie so schleift, dass sie nicht nur auf der Intensivstation liegt, sondern stirbt", sagt Vater Andreas im Podcast. "Irgendjemand muss damit anfangen, jetzt die Reha aufzumachen."

