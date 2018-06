Ein Kuss erhitzt derzeit die Gemüter auf den Philippinen. Der als Hardliner bekannte Präsident Rodrigo Duterte hat bei einem Auftritt vor Landsleuten in Südkorea - auf offener Bühne und im Fernsehen Live übertragen - einen Kuss von einer jungen Frau eingefordert. Die tut sich augenscheinlich zunächst schwer mit der Aufforderung, lässt den Wunsch des unnachgiebigen Präsidenten am Ende aber über sich ergehen. Im Saal in Südkorea sorgt die Szene für Belustigung. In der philippinischen Heimat muss sich der Präsident für sein Verhalten Frauen gegenüber aber auch Kritik anhören. Dutertes Verteidigung, dass es sich doch nur um eine kleine Spielerei zur Unterhaltung gehandelt habe, lässt Joms Salvador nicht gelten. "Man muss nicht zur Unterhaltung eine Frau küssen. Allein die Tatsache, dass man das für unterhaltend hält, sagt etwas über sein Frauenbild aus. Dass man Autorität über einen anderen Menschen, besonders bei einer Frau, zur Unterhaltung nutzen darf. Das ist krank." FATHER OF TWO, RAYMOND PASCUAL "Für mich war es okay, so lang es für die Frau in Ordnung war. Die Leute machen es nur schlecht, es war doch nur ein einfacher Kuss." Der 73-jährige ist bekannt vor allem für seinen skrupellosen Kampf gegen Drogen und Kriminelle.