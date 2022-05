Sehen Sie im Video: Sohn von Ex-Diktator Marcos gewinnt Präsidentenwahl auf den Philippinen.









STORY: Der 64-jährige Sohn des Ex-Diktators Marcos hat die Präsidentenwahl auf den Philippinen gewonnen. Nach Auszählung von mehr als 97 Prozent der Stimmen zeigt sich, dass er mehr als doppelt so viele auf sich vereinen konnte wie seine Hauptkonkurrentin, die Oppositionsführerin Robredo. In den Sozialen Medien, die Ferdinand Marcos Junior auch während seines Wahlkampfes stark genutzt hatte, bedankte er sich bei seinen Anhängern. Den offiziellen Wahlausgang müssen die Parlamentskammern verkünden. Das wird allerdings erst in einigen Wochen erwartet. Menschenrechtsaktivisten befürchten, dass der neue Staatschef noch autokratischer regieren könnte als der bisherige Präsident Duterte.

