Egal, wohin es dich verschlägt, es gibt da etwas, das war immer vor dir da: die Plastiktüte. Auf dem Mount Everest, in den Tiefen der Ozeane, an den Polarkappen. Die Plastiktüte ist für ihre rund 50 Jahre bereits unglaublich viel gereist, und am schlimmsten ist: Sie bleibt im wahrsten Sinne ewig. Gut für die Umwelt ist das nicht. Die Plastiktüte muss weg - das ist schon lange bekannt, nur die Umsetzung in den einzelnen Ländern ist bekanntlich nicht ganz so einfach.



Vor acht Monaten hat sich ein Land trotzdem den anstregenden Kampf gegen die Plastiktüte angenommen, entschlossener als jeder andere Staat zuvor. Kenia, afrikanische Ostküste, circa 50 Millionen Einwohner, hatte genug von den Beuteln, die sie dort aus den Gewässern fischten. Hatte genug von dem Plastikrückständen, die Fleischer in den Tiermägen fanden. Hatte genug von sogenannten "flying toilets" - Fäkalien, die in Plastiktüten entsorgt wurden.

Seit Ende August sind Plastiktüten in Kenia verboten. Komplett verboten. Herstellung, Einfuhr, Verkauf, Verwendung, alles. Wer trotzdem mit einer Tüte erwischt wird, dem droht eine Strafe von bis zu 32.000 Euro - oder auch Haft von bis zu vier Jahren. Kein Land dieser Erde geht schärfer gegen Plastiktüten vor.



Plastiktüte verboten: Die Behörden ziehen eine positive Bilanz

Bis vor kurzem war die Plastiktüte in Kenia noch fester Bestandteil des Lebens, vom Einkauf im Supermarkt bis zur Slum-Toilette. Etwa 100 Millionen Tüten wurden der kenianischen Umweltbehörde Nema zufolge jährlich ausgeteilt. Die Tüte landete in Bäumen und auf Straßen, in Abflüssen und an Stränden.

Nun, acht Monate nach Inkrafttreten des Plastiktüten-Verbots, sagt David Ong'are, der Direktor der Regierungsbehörde für Umweltpolitik in Kenia, dem britischen "Guardian": "Unsere Straßen sind generell sauberer, das hat den Wohlfühlfaktor angekurbelt." Keine herumfliegende Plastiktüten mehr, sagt er. Freiere Wasserläufe. Weniger Beutel in den Netzen der Fischer an der Küste und im Victoriasee. Das Plastik ist besiegt, zumindest ein bisschen, zumindest in seinen Anfängen, so in etwa klingt das bei den öffentlichen Stellen. Vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen heißt es: Das Plastiktüten-Verbot solle erst der Anfang sein. Das kenianische Beispiel solle "definitiv andere Länder in der Welt ermutigen, Plastiktüten und andere Einweg-Plastikgegenstände zu verbieten - nicht nur in Afrika."

Herstellerverband klagt über Einbußen und Kündigungen

Tatsächlich: Das Verbot scheint seine Wirkung nicht zu verfehlen. Der " Guardian" zählt in einer Menschengruppe von Hunderten lediglich zwei, die eine Plastiktüte tragen oder eine solche verkaufen. Nur: Nicht alle sind so richtig glücklich mit dem Verbot.



Der kenianische Herstellerverband klagt: 80 Prozent der Mitgliedsfirmen seien vom Verbot betroffen und fast 100.000 Menschen sei mittlerweile gekündigt worden. "Das Verbot hat unsere Wirtschaft erschüttert." Eine Marktfrau, mit der der "Guardian" sprach, berichtet, dass die neuen recyclebaren Tüten, die sie nun verwenden müsse, sechs Mal teurer seien und sie auf den Kosten sitzen bleibe. Andere Händler baten ihre Kunden, einfach selbst Plastikschüsseln mitzubringen - doch quellen die eben schnell über.

Man hätte das Ganze doch schrittweise einführen beziehungsweise schrittweise verbieten können, heißt es vom Herstellerverband. Aber auch: "Das Verbot hat definitiv die öffentliche Wahrnehmung für die Notwendigkeit einer sauberen Umwelt gesteigert. In den vergangenen sechs Monaten haben wir sicher mehr erreicht als in den vorherigen fünf Jahren."