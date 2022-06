Soldaten der ukrainischen Armee an vorderster Front in der Oblast Kharkiw

von Stefan Schmitz Den ukrainischen Streitkräften fehlen nach Einschätzung des Militärexperten Carlo Masala die nötigen Waffen für eine Gegenoffensive zur Rückeroberung der von Russland gehaltenen Gebiete.

Den ukrainischen Streitkräften fehlen nach Einschätzung des Militärexperten Carlo Masala die nötigen Waffen für eine Gegenoffensive zur Rückeroberung der von Russland gehaltenen Gebiete. Masala sagte am Dienstag im stern-Podcast "Ukraine – die Lage": "Die Situation verschlechtert sich für die Ukraine, was unter anderem daran liegt, dass die Ukraine einen hohen Blutzoll zahlt; dass viele der schweren Waffen, die versprochen worden sind, noch nicht da sind." Falls die Führung in Kiew an ihren Plänen für eine Offensive festhalte, bliebe ihr nur, "sie eher im Sinne einer Partisanenoffensive durchzuführen".

© Imago Images Dr. Carlo Masala ist Professor für Internationale Politik an der Bundeswehruniversität München.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach Masalas Einschätzung nicht die Absicht, den Krieg um jeden Preis und unabhängig von den Siegchancen fortzusetzen. Bei seinem Truppenbesuch an Pfingsten habe er den Soldaten das Signal gegeben, "dass die Ukraine ihre eigenen Truppen nicht verheizen wird". Der russischen Seite hielt der Politikprofessor der Bundeswehruniversität München vor, sie setze auf Terror, um den Widerstandswillen der Ukrainer zu brechen. Die Angriffe auf Kiew und andere Orte sollten deutlich machen, dass Russland weiter jeden Ort im Land erreichen kann. Teil der Strategie sei es, "den Terror und das Leid unter der Zivilbevölkerung so zu vergrößern, dass diese irgendwann auf die eigene politische Führung einwirkt, zu Kompromissen zu kommen“.