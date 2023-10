Was Müll aus Deutschland mit der Wahl in Polen zu tun hat

von Andrzej Rybak Über Jahre sind Tausende Tonnen Abfälle aus Deutschland auf illegalen Deponien in Polen verklappt worden. Den Anwohnern stinkt das. Die regierende PiS-Partei nutzt die Wut.

Roman Mackowiak nutzt das sonnige Wetter, um seinen Garten vor dem Winter in Ordnung zu bringen. Er schneidet die Rosen und Ziersträucher zurecht, sammelt Kastanien-Blätter auf, die der Wind vom Straßenrand geweht hat. "Mein Garten hat mehrmals Preise beim Dorf-Wettbewerb gewonnen, sogar vom Landkreis habe ich eine Auszeichnung bekommen", sagt der großgewachsene Mann stolz. "In Sarbia waren bisher alle bemüht, ihre Höfe und Häuser sauber und schön zu halten."

Doch dann passierte das Unheil: Im Januar 2018 rollten ein paar Lkw an seinem Haus vorbei und luden Müll auf einem Grundstück ab, das direkt an sein Feld grenzt. In den Monaten danach karrten hunderte Lkw rund 8700 Tonnen Müll in das 600-Einwohner-Dorf 80 Kilometer nördlich von Posen in Zentralpolen. Der Großteil davon stammte aus Deutschland. "Niemand hat uns vorher informiert", sagt Anwohner Mackowiak. "Wenn toxische Substanzen in das Grundwasser gelangen, können wir alle einpacken."