Ist Russland für den Raketeneinschlag in Polen verantwortlich? Die Nato-Staaten sind sich da nicht so sicher. Anders dagegen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Auch Stunden nach dem Raketeneinschlag in Polen, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen, sind noch immer viele Fragen offen. Nur für einen scheint der Fall schon kurze Zeit später klar: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wittert hinter dem Vorfall einen Angriff Russlands. Per Twitter wetterte er kurz nach den Explosionen gegen die Russische Föderation, die töte, wo immer sie hinkäme. Anders als die Nato-Staaten, die derzeit noch über die genau Herkunft der Rakete diskutieren und sich um eine Deeskalation bemühen, bezeichnet Selenskyj den "Angriff auf die kollektive Sicherheit im euro-atlantischen Raum" und damit als "Eskalation".

Der Terror Russlands müsse gestoppt werden, forderte Selenskyj. Gegenüber den polnischen Nachbarn sparte er indes nicht mit Beileidsbekundungen. "Menschen starben. Mein Beileid an meine Brüder und Schwestern in Polen", twitterte er weiter.

In einem weiteren Tweet teilte Selenskyj mit, dem polnischen Präsidenten Andrzj Duda telefonisch sein Beileid ausgesprochen zu haben.

In einer Videoansprache am Mittwich machte Selenskyj Russland erneut verantwortlich. Der Raketeneinschlag sei eine "Botschaft Russlands an den G20-Gipfel" gewesen, sagte Selenskyj kurz vor Ende des Gipfeltreffens auf der indonesischen Insel Bali. Der ukrainische Staatschef sagte, mit Russland gehöre den G20-Ländern auch ein "terroristischer Staat" an, gegen den sich die Ukraine verteidigen müsse. Das sei die "Realität".

Woher kam die Rakete?

In Polen waren bei einem Raketeneinschlag in dem Dorf Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine am Dienstag zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben des polnischen Präsidenten Andrzej Duda stammte die Rakete "höchstwahrscheinlich aus russischer Produktion". Es gebe aber noch "keine eindeutigen Beweise" dafür, wer die Rakete abgefeuert habe. US-Präsident Joe Biden sagte nach einem Krisentreffen auf Bali, es sei "unwahrscheinlich", dass die Rakete von russischem Boden aus abgeschossen worden sei.

Die belgischen Regierung führt die tödlichen Explosionen in Polen vermutlich auf eine ukrainische Luftabwehrrakete zurück. Die belgische Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder erklärte am Mittwoch in Brüssel, nach Informationen der Nachrichtendienste Belgiens, die mit den Diensten der Nato-Partner in engem Kontakt stünden, seien die Einschläge "von ukrainischen Luftabwehrsystemen ausgelöst worden, die zur Abwehr russischer Raketen eingesetzt wurden".