Polen, bislang großer Unterstützer der Ukraine, stellt seine Waffenlieferungen an das von Russland überfallene Nachbarland ein. Ein schwelender Konflikt zwischen Warschau und Kiew spitzt sich damit zu.

Polen will vorerst keine Waffen mehr an die Ukraine liefern. Das meldete am späten Mittwochabend die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. "Wir transferieren keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir uns selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten", sagte Morawiecki demnach im Sender Polsat News. Die polnische Armee solle in kurzer Zeit eine der stärksten Landarmeen Europas werden, fügte er hinzu.

Tatsächlicher Hintergrund dürften die jüngsten Spannungen zwischen Kiew und Warschau wegen des polnischen Importstopps für ukrainisches Getreide sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in diesem Zusammenhang bei der UN-Generaldebatte in New York gesagt: "Es ist alarmierend zu sehen, wie einige unserer Freunde in Europa ein politisches Theater der Solidarität spielen und einen Thriller aus dem Getreide machen." Er warf diesen Staaten (Polen, Ungarn, Slowakei) vor, im Sinne Russlands zu handeln.

Polen bestellte Botschafter der Ukraine ein

Polen bestellte daraufhin am Mittwoch den ukrainischen Botschafter ins Warschauer Außenministerium ein – eine erste Eskalationsstufe in der Sprache der Diplomaten und zudem unüblich unter verbündeten Staaten.

Das EU- und Nato-Land Polen war bislang einer der größten politischen und militärischen Unterstützer der Ukraine – auch Kampfjets wurden geliefert. Es hat zudem auch eine große Zahl von Kriegsflüchtlingen aus dem Nachbarland aufgenommen.

In Polen wird im kommenden Monat gewählt. Die rechtsnationale PiS-Regierung hofft dabei auch auf die Stimmen der Landwirte, einer wichtigen Wählergruppe. Diese sollen nach Worten Morawieckis durch das Importverbot für ukrainisches Getreide geschützt werden.

Welche Folgen die polnische Entscheidung, keine Waffen mehr an das von Russland überfallene Nachbarland mehr zu liefern, hat, ist noch nicht abzusehen. Auch ob die Entscheidung tatsächlich dauerhaft aufrecht erhalten wird, bleibt abzuwarten.

Der Schritt dürfte aber auch das deutsch-polnische Verhältnis weiter trüben. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zuletzt auf der UN-Versammlung keinen Zweifel daran gelassen, dass die Bundesrepublik die Ukraine weiter unterstützen werde.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach seiner Erstveröffentlichung aktualisiert.