Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump, Donald Trump Jr., befindet sich wegen einer Coronavirus-Infektion in Isolation. Laut einem Sprecher zeigt er bislang keine Symptome.

Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Donald Trump Jr. sei Anfang der Woche positiv auf den Erreger getestet worden, teilte sein Sprecher am Freitag (Ortszeit) mit. Sobald der 42-Jährige das Testergbnis erhalten habe, habe er sich in Quarantäne begeben.

Bei dem Sohn des Präsidenten seien keinerlei Covid-19-Symptome aufgetreten, betonte sein Sprecher. Wenige Stunden zuvor war die Corona-Infektion von Andrew Giuliani öffentlich geworden, dem Sohn von Trumps Anwalt Rudy Giuliani. Andrew Giuliani arbeitet im Weißen Haus.

Donald Trump Jr. hatte sich unter anderem mit scharf rechten, provokanten Botschaften in Onlinenetzwerken aktiv am Kampf seines Vaters um eine zweite Amtszeit beteiligt. Nach dem Sieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden bei der Wahl am 3. November machte Trump Jr. mit einem Tweet von sich reden, in dem er erklärte, sein Vater solle im Kampf gegen angeblichen Wahlbetrug in den "totalen Krieg" ziehen.

Bei Präsident Donald Trump war Anfang Oktober eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Der Präsident ließ sich deswegen kurzzeitig im Krankenhaus behandeln. Auch Trumps Frau Melania und der gemeinsame Sohn Barron wurden positiv getestet.

Trump spielt Ausmaß der Pandemie herunter

Nach Trumps Infektion wurden aus seinem Umfeld einige weitere Ansteckungen gemeldet, unter anderem von Bauminister Ben Carson, Präsidentenberater David Bossie und dem Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows. Bei der Freundin von Donald Trump Jr., der Ex-Fox-News-Moderatorin Kimberly Guilfoyle, war bereits Anfang Juli eine Corona-Infektion nachgewiesen worden.

Präsident Trump spielt das Ausmaß der Pandemie jedoch immer wieder herunter. Nach seiner Genesung rief er die Bevölkerung auf, "keine Angst" vor Corona zu haben und sich nicht von dem Virus "beherrschen" zu lassen.

Die USA sind das am schwersten von der Pandemie getroffene Land der Welt. Bereits mehr als 253.000 Menschen in den Vereinigten Staaten starben an den Folgen einer Corona-Infektion. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle ist mit mehr als 11,8 Millionen ebenfalls die höchste weltweit. Die US-Bürger sind deswegen aufgerufen, an Thanksgiving am 26. November auf die traditionellen Familienbesuche zu verzichten.