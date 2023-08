Prigoschins Erbe: Was bleibt von ihm? Und was wird aus der Wagner-Gruppe?

von Bettina Sengling Wie niemand vor ihm wusste der Wagner-Chef, die Unzufriedenheit in Putins Terrorstaat zu bündeln. Dass er sich damit Lebensgefahr brachte, war ihm völlig klar. Was wird nun aus seiner Söldnertruppe? Und welche Spuren hinterlässt er in Russland?

Der Hubschrauber hatte bei guter Sicht abgehoben, ein Routine-Flug in die Provinz sollte es werden. Dann krachte das Fluggerät in einen Strom-Mast. Mehr als ein Dutzend Menschen starben noch an der Unfallstelle im tiefen Schnee. Einer überlebte noch wenige Stunden, er starb später im Krankenhaus von Abakan. So ging das Leben des russischen Generals a.D. Alexander Lebed im April 2002 zu Ende. Der Verdacht, der Tod des Politikers vor zwanzig Jahren könne kein Unfall gewesen sein, lebt bis heute: Der Mann mit Charisma und finsterer Stimme war besonders in der Armee populär. Bei den Präsidentschaftswahlen 1996, die in Russland beinahe frei waren, wurde er überraschend Dritter.