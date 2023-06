"Entzündeter Pickel am Hintern der Menschheit" – Prinz Harry und sein Kampf gegen die englische Revolverpresse

von Dagmar Seeland Prinz Harry hat vor dem Obersten Gerichtshof in London im Fall "Diverse Parteien gegen die Mirror News Group" ausgesagt. Dabei hatte man manchmal das Gefühl, dass auf der Anklagebank neben der britischen Presse auch die königliche Familie saß.

Das Erscheinen von Prinz Harry vor einem britischen Gericht war zugleich surreal und profan: Da saß er nun im Zeugenstand des Gerichtssaals 15 des Royal Court of Justice in London und wälzte sich durch Sackkarrenladungen von Dokumenten. Er und eine Gruppe von Klägern beschuldigen die Mirror News Group, Verleger der Gazetten Daily Mirror, Sunday Mirror, The People und Sunday People, private Informationen über ihn, seine Familie und Freunde mit unlauteren Mitteln gesammelt zu haben. Es geht um das Anzapfen von Landleitungen und Mobiltelefonen, um Vorspiegelung falscher Tatsachen, zuweilen sogar um das Hacken medizinischer Daten.