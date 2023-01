von Dagmar Seeland Nach der Netflix-Doku und vor dem Buch gibt Harry nicht nur ein, sondern gleich zwei große TV-Interviews. Ist das eine gute Idee? Und was will Harry?

Oh Harry. Da hat er nun auf alles geachtet: sorgfältig ausgewählte Fragen. Ein Ambiente, das aussieht wie Omas Einliegerwohnung. Bloß keinen zur Schau gestellten kalifornischen Luxus wie im Oprah-Interview oder in der Netflix-Doku. Harry-freundlicher Interviewer, sein alter Freund Tom Bradby, der die beiden schon vor drei Jahren auf ihrer offiziellen Tour in Südafrika begleitet hatte. Und vor allem: intensives Medientraining.

Die königliche Familie hat so ihre Erfahrungen mit TV-Interviews. Doch Harrys Interview ist kein Autounfall wie das von Onkel Andrew vor drei Jahren, keineswegs. Aber Onkel Andrew ist ohnehin ein ganz anderes Kapitel. Es ist auch kein Interview wie das von Mutter Diana, mit Augenaufschlag und unterdrückten Tränen.