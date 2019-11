Irakische Sicherheitskräfte haben bei Protesten vor dem iranischen Konsulat in Kerbela in der Nacht zum Montag nach Angaben aus Ärztekreisen mehrere Menschen erschossen. Die Menge habe versucht, das Konsulat in Brand zu setzen, hieß es am Montag in Sicherheitskreisen. Mindestens sieben Menschen, darunter sechs Sicherheitskräfte, seien verletzt worden. Der Iran hat über ihm nahestehende Milizen großen Einfluss im Irak. Ein protestierender Anwohner in Kerbela sagte: O-Ton: ''Wir sind heute aus Protest vor das iranische Konsulat gekommen. Wir wollten die iransiche Fahne herunterholen und statt dessen die die des Irak hissen. Die Iraner und die Gruppen, die mit ihnen verbündet sind, schaden uns. Wir werden keine dauerhafte Präsenz von Iranern hier zulassen in Kerbala. Wir werden keine Befehlsempfänger hier dulden. Die Bewohner von Kerbala haben revoltiert gegen die Iranier. Keine korrupten Gruppierungen, keine Iraner werden in Kerbal bleiben, und überhaupt im gesamten Irak." Auch in Bagdad gab es heftige Zusammenstöße zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften. Dort hatten sich Tausende versammelt und damit ausdrücklich gegen den Willen der Regierung gehandelt. Die Proteste gegen die irakische Regierung und auch gegen iranischen Einfluss hatten im Oktober begonnen. Die Demonstranten beklagen die hohe Arbeitslosigkeit, Misswirtschaft und Korruption im Land. Sie fordern eine Ablösung der Spitzenpolitiker, die seit 2003 den Ton angeben, aus Sicht vieler Iraker aber lediglich Marionetten entweder der USA oder des Iran sind. Für Unmut sorgt vor allem, dass viele Iraker in Armut leben, kaum Zugang zu sauberem Trinkwasser, Elektrizität, Bildung oder medizinischer Versorgung haben, obwohl der Opec-Staat über riesigen Ölreichtum verfügt.