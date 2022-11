Die zweite Nacht in Folge kommt es in Shanghai zu spontanen Kundgebungen gegen die Null-Covid-Politik der Partei, auch in anderen Städten wird inzwischen demonstriert. Doch Chinas Medien berichten nicht über die Proteste, und im Netz wird jeder Hinweis auf sie von der Zensur getilgt. Für die Mehrheit der Bevölkerung finden die Kundgebungen quasi gar nicht statt.